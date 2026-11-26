ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ khoảng tháng 5/2025 đến tháng 3/2026 tại Công ty TNHH Regency Vacation (địa chỉ: Tầng 3, Chung cư Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian hoạt động, Công ty TNHH Regency Vacation nhắm đến các khách hàng đã sở hữu Hợp đồng/Thẻ kỳ nghỉ với công ty khác để liên hệ, mời đến trụ sở tại tầng 3, Chung cư Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, với lời hứa sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển nhượng Hợp đồng/Thẻ kỳ nghỉ đang sở hữu với giá cao.

Tuy nhiên, khi khách hàng đến làm việc, nhân viên Công ty yêu cầu nộp trước nhiều khoản tiền với các lý do như đặt cọc, tiền đảm bảo, ứng thuế, trở thành thành viên Công ty để được hỗ trợ. Sau đó, số tiền thu được được hợp thức hóa thành các Hợp đồng/Thẻ kỳ nghỉ du lịch do Công ty TNHH Regency Vacation cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, các thông tin do Công ty TNHH Regency Vacation và nhân viên tư vấn đưa ra đều không có thật. Công ty không sở hữu khu nghỉ dưỡng riêng, không hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng theo các Hợp đồng đã ký với khách hàng; đồng thời, không thực hiện bất kỳ công việc nào nhằm triển khai thỏa thuận hỗ trợ khách hàng chuyển nhượng lại Hợp đồng/Thẻ kỳ nghỉ du lịch đã sở hữu tại các công ty khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã bị Công ty TNHH Regency Vacation sử dụng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt tài sản liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: Số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc Điều tra viên thụ lý (số điện thoại: 0973.650.389) để được giải quyết.