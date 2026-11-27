ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra số 5 và số 17 ngõ 133 phố Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội ngày 29/6/2026.

Quá trình điều tra, đối tượng bị can khai nhận khoảng 20h15 ngày 29/6/2026 lấy trộm 1 chiếc xe máy Honda Wave RSX BKS: 36C2 - 436.09, số khung: RLHJA3850PY202979, số máy: JA52E - 0525182 tại số 5 ngõ 133 phố Thái Hà và 1 điện thoại iPhone 14 pro trắng 256GB tại số 17 ngõ 133 phố Thái Hà. Sau khi trộm xog đã bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an phường Đống Đa thông báo ai biết chiếc xe máy và chiếc điện thoại trên hiện đang ở đâu đến trụ sở 63 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, TP Hà Nội làm việc hoặc liên hệ đồng chí Hoàng Việt Dũng - Cán bộ điều tra số điện thoại 0962464246 phối hợp giải quyết theo quy định.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai liên hệ giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội sẽ xử lý theo quy định.