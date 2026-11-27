ANTD.VN - Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Tam Dương đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị Đ.M.L. về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Tối 25/11, tài khoản Facebook mang tên Đ.M.L. đăng tải bài viết cảnh báo với nội dung tại khu vực trường Tiểu học Đạo Tú có người lạ đến dụ dỗ học sinh lên xe, kèm video livestream phản ánh một học sinh tại phân hiệu Đạo Tú, trường Tiểu học Tam Dương I, bị hai người mặc đồ đen tiếp cận, giả làm người quen của bố mẹ để đón về.

Công an xã Tam Dương, Phú Thọ làm việc với chị Đ.M.L

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh và người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Dương tiến hành xác minh và xác định sự việc không có thật.

Cháu N.N.H. do xem trên mạng xã hội các vụ việc bắt cóc trẻ em, đồng thời mong muốn được bố mẹ quan tâm hơn nên đã tự nghĩ ra câu chuyện trên và kể lại cho mẹ sau khi đi học về chiều 25-11.

Dù chưa kiểm chứng, chị Đ.M.L. vẫn đăng tải thông tin lên mạng xã hội, khiến nội dung sai sự thật lan truyền.

Hiện Công an xã Tam Dương tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc theo quy định.

Qua sự việc, Công an xã Tam Dương khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn trẻ em.

Không phát tán thông tin chưa được xác thực vì tâm lý lo lắng hay muốn cảnh báo cộng đồng, tránh gây hoang mang dư luận.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.