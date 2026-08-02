Mỹ khôi phục 600 triệu USD tài trợ cho liên minh vaccine toàn cầu Gavi

ANTD.VN - Chính phủ Mỹ sẽ khôi phục khoản tài trợ 600 triệu USD cho Liên minh Vaccine toàn cầu (Gavi), đảo ngược quyết định cắt giảm ngân sách trước đó của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins cho biết.

Gavi cung cấp vaccine cho 20 loại bệnh, bao gồm sởi, sốt rét và bại liệt, cho hơn 50 quốc gia trên toàn cầu

Người phát ngôn của Gavi xác nhận, tổ chức này "đánh giá cao ý định của Mỹ trong việc cấp kinh phí cho Gavi".

Gavi là liên minh gồm các chính phủ, tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ tư nhân nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận vaccine phòng nhiều bệnh truyền nhiễm với chi phí hợp lý.

Năm ngoái, Mỹ đã dừng tài trợ cho Gavi sau khi Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., người có quan điểm hoài nghi vaccine, cho rằng có những lo ngại về độ an toàn của vaccine nhưng không đưa ra bằng chứng.

Thượng nghị sĩ Susan Collins cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý giải ngân toàn bộ 600 triệu USD được Quốc hội phân bổ trong các năm tài khóa 2025 và 2026 để khôi phục nguồn tài trợ cho Gavi.

Bà Collins hoan nghênh quyết định này, đồng thời nhấn mạnh Gavi đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh có thể phòng tránh bằng vaccine trên toàn cầu và kiểm soát các đợt bùng phát dịch trước khi lan tới nước Mỹ.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố Washington sẽ "tái gắn kết" với Gavi sau thời gian gián đoạn hợp tác.

Congo đang đối mặt dịch Ebola nghiêm trọng

Gavi cho biết tổ chức này đã hỗ trợ tiêm chủng cho hơn một nửa trẻ em trên thế giới đối với nhiều bệnh truyền nhiễm như Covid-19, Ebola, sốt rét, bệnh dại, bại liệt, tả, lao, thương hàn và sốt vàng da.

Quyết định khôi phục tài trợ được đưa ra trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại CHDC Congo. Đợt bùng phát hiện nay do chủng virus Bundibugyo gây ra - chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.

Trước đó, Gavi thông báo sẵn sàng dành tới 50 triệu USD để hỗ trợ nghiên cứu và đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine phòng chủng virus Bundibugyo.