Đen dùng âm nhạc lan tỏa yêu thương đến trẻ em Tây Nguyên qua "Những em bé mặt trời"

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm thực tế tại Gia Lai, sản phẩm mở ra một thế giới âm nhạc trong trẻo, nơi những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng, nương rẫy và tình yêu thương của gia đình. MV "Những em bé mặt trời" thực hiện vào mùa hè, được ghi hình như một chuyến dạo chơi qua góc nhìn của trẻ thơ, giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng những địa danh ấn tượng của vùng đất đại ngàn.

Đen bình dị bên các em nhỏ

Cơ duyên để Đen viết nên"Những em bé mặt trời" bắt đầu từ chuyến đi mà anh tham gia với vai trò khách mời trong chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ với trẻ em, người dân địa phương và những người đang ngày ngày nỗ lực hỗ trợ cộng đồng đã khơi dậy trong Đen nhiều cảm xúc. Đặc biệt, không gian sống, mùi hương quen thuộc và hình ảnh những đứa trẻ vui đùa giữa thiên nhiên khiến anh nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Với Đen, đó không đơn thuần là một chuyến đi đến vùng đất mới, mà còn là hành trình trở về với những ký ức tưởng chừng đã lùi xa.

Đen cho biết anh nhìn thấy sự tương đồng giữa bản thân ngày bé và những em nhỏ mình gặp tại Gia Lai. Anh cũng chứng kiến những nỗ lực của nhiều người từ cá nhân đến cộng đồng trong việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ em. Là một nghệ sĩ, Đen trăn trở về cách mình có thể đóng góp thiết thực vào những nỗ lực ấy. Sau cùng, anh chọn âm nhạc như một cách lan tỏa niềm vui, khơi gợi tình yêu thương với cuộc đời và kết nối khán giả với những điều mình đã có cơ hội trải nghiệm.

Lynk Lee và Đen tái hợp trong một MV chính thức sau nhiều năm gắn bó trong âm nhạc

Từ những rung động ấy, "Những em bé mặt trời" được hình thành như một dự án âm nhạc cá nhân, kể lại những gì Đen nhìn thấy và cảm nhận bằng ngôn ngữ giản dị của riêng mình. Ca từ khắc họa tuổi thơ của những em bé giữa đại ngàn qua đôi chân nhỏ theo mẹ qua đồi, những buổi đến lớp, tiếng cười vang giữa núi rừng và những ước mơ lớn lên cùng năm tháng. Đan xen với bức tranh trong trẻo ấy là hình ảnh người mẹ tảo tần, những nương rẫy và niềm mong mỏi mùa màng thuận lợi, gia đình đủ đầy. Qua đó, bài hát gợi nhắc rằng đằng sau mỗi tuổi thơ hồn nhiên luôn có tình yêu thương, sự chở che và những hy vọng được gửi gắm vào tương lai của con trẻ.

Một trong những hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất với Đen trong chuyến đi là những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng vàng tươi tại các ngôi làng. Với anh, ánh nắng ở Gia Lai mang một cảm giác rất khác biệt, vừa rực rỡ vừa gần gũi với nhịp sống của con người nơi đây. Hình ảnh ấy cũng trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho tên gọi"Những em bé mặt trời".

Đen chia sẻ, anh cảm nhận ánh nắng như một nguồn dinh dưỡng nuôi lớn những đứa trẻ. Trong cái nắng của cao nguyên, các em vẫn hồn nhiên vui đùa, lớn lên giữa thiên nhiên và những điều bình dị của cuộc sống. Những khó khăn, gian khổ mà các em có thể trải qua không làm mất đi vẻ ấm áp trong ánh mắt, nụ cười; trái lại, càng khiến anh cảm nhận rõ hơn sự kiên cường và sức sống của con người nơi đại ngàn. Hình ảnh ấy cũng gợi nhắc đến tình yêu thiên nhiên đã xuất hiện trong nhiều sáng tác trước đây của anh.

Bên cạnh phần thể hiện của Đen, Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc, góp thêm nét dịu dàng, trong trẻo cho "Những em bé mặt trời". Sau khi nghe Đen chia sẻ về chuyến đi Tây Nguyên và cuộc sống của những em nhỏ tại đây, Lynk Lee lựa chọn cách viết lời giản dị, gần gũi, làm sao để truyền tải tình cảm dành cho các em mà vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Lynk Lee cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để tìm được cách diễn đạt tự nhiên nhất, tránh nhìn trẻ em chỉ từ góc độ của người lớn mà còn tôn trọng thế giới riêng, những niềm vui và trí tưởng tượng phong phú của các em. Tôi nghĩ âm nhạc đôi khi không cần những lời lẽ quá lớn lao, chỉ cần chạm đến cảm xúc của người nghe bằng sự chân thành là đã đủ để tạo nên ý nghĩa rồi”.

Sự kết hợp lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Lynk Lee và Đen tái hợp trong một MV chính thức sau nhiều năm gắn bó trong âm nhạc. Sản phẩm chung gần nhất của cả hai là "Nếu mình gần nhau" (2019), vì vậy,"Những em bé mặt trời" không chỉ đánh dấu dịp hội ngộ mà còn là cơ hội để hai người bạn cùng góp sức cho một dự án giàu ý nghĩa. Lynk Lee mong giọng hát của mình sẽ mang đến cảm giác ấm áp, hy vọng, để mỗi em nhỏ đều cảm nhận được rằng mình xứng đáng được yêu thương và theo đuổi ước mơ: “Linh mong giọng hát có thể góp thêm một chút dịu dàng, để ca khúc giống như một lời động viên dành cho các em: rằng mỗi em nhỏ đều có ánh sáng của riêng mình và đều xứng đáng được lớn lên trong tình yêu thương”.

Bên cạnh Đen và Lynk Lee, Pink Frog cũng góp giọng trong "Những em bé mặt trời", đồng thời có cơ hội trải nghiệm quá trình sáng tạo cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Với Pink Frog, đây không chỉ là một dự án âm nhạc đáng nhớ mà còn là dịp học hỏi thêm về âm nhạc, cuộc sống và kết nối với những người bạn mới có chung niềm yêu thích nghệ thuật: “Quá trình sáng tác và hoàn thiện tác phẩm cùng anh Đen và Lynk Lee là một trải nghiệm rất thú vị, đáng tự hào và hầu như không có áp lực nào”.

Đen cho biết MV được thực hiện từ sự đồng lòng và hào hứng của ê-kíp ngay khi mọi người nghe bài hát. Dù một đoàn phim chuyên nghiệp thường cần nhiều thời gian để tính toán, sắp xếp kế hoạch, lần này mọi người đã cùng nhau đến Gia Lai với sự nhiệt tình đặc biệt. Trong những ngày quay, tình cảm mà người dân địa phương dành cho đoàn cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Những món ngon nhất trong nhà được mang ra tiếp đãi, sự đón tiếp chân thành cùng khoảnh khắc các em nhỏ bật khóc khi chia tay cô chú trong đoàn khiến Đen càng thêm xúc động.

Với "Những em bé mặt trời", điều Đen mong muốn gửi đến khán giả không chỉ là tình yêu dành cho một vùng đất, mà còn là sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em và những người đang nỗ lực mỗi ngày vì cộng đồng. Anh hy vọng câu chuyện trong bài hát có thể khơi gợi lòng yêu thương con người, để khán giả nhận ra rằng việc giúp những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn, cần đến sự quan tâm, sẻ chia và chung tay của nhiều người.

Đen bày tỏ ước muốn giới thiệu những địa điểm quay MV để khán giả có thể dành thời gian đến dạo chơi, ngắm nhìn vẻ đẹp của Gia Lai và gặp gỡ những con người nơi đây. Với anh, khi trực tiếp chứng kiến sự hồn nhiên của những đứa trẻ, cách các em yêu thương cuộc đời và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, mỗi người có thể tìm thấy thêm động lực để sống tích cực, biết sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng.

Sản phẩm âm nhạc"Những em bé mặt trời" đã chính thức ra mắt trên các nền tảng âm nhạc và kênh YouTube từ 20h ngày 22/10/2026.