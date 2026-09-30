Đề xuất bổ sung trường hợp chưa xem xét, loại trừ, miễn kỷ luật với cán bộ, công chức

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các quy định về việc chưa xem xét, loại trừ, miễn và giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức.

Công chức đang xử lý thủ tục hành chính cho người dân

Bộ Nội vụ đã hoàn thành dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức gửi cơ quan thẩm định.

Theo đó, cơ quan này đề xuất bổ sung các quy định liên quan chưa xem xét, loại trừ, miễn, giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ nêu rõ việc sửa đổi, bổ sung các nội dung để triển khai thi hành nghị quyết 29/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Nghị quyết quy định cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân để xảy ra vi phạm về đất đai trước 1/8/2024 được miễn kỷ luật nếu vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh, không tham nhũng và không gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hoặc có gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước nhưng đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Dự thảo cũng quy định 5 trường hợp cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật nhưng được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Cụ thể gồm: Thực hiện đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, không có hành vi gian lận, không cố ý vi phạm pháp luật, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng có thiệt hại xảy ra;

Trường hợp cán bộ, công chức đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng gây thiệt hại do nguyên nhân khách quan;

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài;

Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

Về trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết được giảm nhẹ mức kỷ luật, theo quy định hiện hành có 3 trường hợp.

Dự thảo đề xuất bổ sung thêm trường hợp được giảm nhẹ mức kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài...