ĐBQH: Trung bình mỗi năm có khoảng 3 lần Luật Đầu tư được sửa đổi, bổ sung

ANTD.VN - Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) cho biết, từ đầu kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đến nay, đây là lần thứ 6 sửa đổi Luật Đầu tư. Như vậy, trung bình, mỗi năm có khoảng 3 lần Luật Đầu tư được sửa đổi, bổ sung.

Cũng theo đại biểu Hoàng Minh Hiếu, tần suất sửa đổi pháp luật cao như vậy thì sẽ dẫn đến hệ quả là pháp luật thiếu ổn định, chi phí tìm hiểu pháp luật và thích ứng của người dân, doanh nghiệp sẽ tăng lên và sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Vì vậy, về lâu dài để khắc phục tình trạng này, cũng như để các quy định của Luật Đầu tư được ổn định, vào thời điểm hiện nay, Chính phủ cần xem xét, cân nhắc kỹ là có nên tiếp tục duy trì mô hình Luật Đầu tư như một đạo luật vừa điều chỉnh quyền đầu tư kinh doanh, vừa thực hiện chức năng của một đạo luật cấp phép dự án đầu tư hay không.

Đại biểu phân tích, hiện nay theo Luật Đầu tư, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư vẫn chủ yếu là vừa xem xét điều kiện của nhà đầu tư, vừa xem xét địa điểm, đất đai, quy hoạch, quy mô, tiến độ, môi trường và nhiều yếu tố khác.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) phát biểu

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư lại tiếp tục thực hiện các thủ tục tương ứng theo pháp luật đất đai, môi trường, xây dựng và các pháp luật chuyên ngành khác. Điều này vừa kéo dài thủ tục, vừa khó phân định phạm vi điều chỉnh giữa Luật Đầu tư và các luật khác, từ đó làm phát sinh nhu cầu sửa đổi Luật Đầu tư mỗi khi luật chuyên ngành được sửa đổi.

Chẳng hạn như ngay tại kỳ họp này, ngoài việc sửa đổi Luật Đầu tư thì Chính phủ cũng đang đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư trong 4 dự thảo luật khác. Như vậy để xử lý tình trạng này về lâu dài, theo đại biểu, cần thu hẹp chức năng của Luật Đầu tư theo hướng tập trung vào việc điều chỉnh về quyền, tự do đầu tư kinh doanh, bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư và những trường hợp thật sự cần Nhà nước kiểm soát trước, như các dự án liên quan đến quốc phòng, an ninh, hạ tầng trọng điểm hoặc các lợi ích chiến lược mà một luật chuyên ngành riêng lẻ không thể xử lý đầy đủ. Các vấn đề khác thì nên để luật chuyên ngành quy định.

Ngoài nội dung trên, đại biểu Hoàng Minh Hiếu còn đề nghị hoàn thiện nguyên tắc bảo đảm đầu tư đối với cơ chế hỗ trợ chi phí quy định tại khoản 4 Điều 17 của dự thảo luật.

Trong bối cảnh thực thi nguyên tắc thuế tối thiểu toàn cầu, việc thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao buộc phải chuyển dịch từ hỗ trợ thuế sang hỗ trợ chi phí trực tiếp sau đầu tư gắn với kết quả cam kết. Dự thảo luật đã quy định theo hướng này với quy định chế tài thu hồi hỗ trợ khi nhà đầu tư vi phạm cam kết, nhưng lại chưa có quy định đối ứng để bảo vệ nhà đầu tư khi chính sách hỗ trợ thay đổi.

Đại biểu cho rằng, cơ chế bảo đảm tại Điều 12 của Luật Đầu tư hiện hành chỉ áp dụng cho việc thay đổi văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi đó, các khoản hỗ trợ chi phí thực tế lại được xác lập bằng văn bản, quyết định cá biệt. Từ đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Điều 12 nguyên tắc: Trường hợp ưu đãi, hỗ trợ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho một dự án cụ thể mà chính sách sau đó thay đổi theo hướng bất lợi, thì quyền lợi đã phát sinh tương ứng với phần nghĩa vụ, chi phí và cam kết mà nhà đầu tư đã thực hiện theo pháp luật phải được bảo đảm. Với thời gian còn lại, cần có cơ chế chuyển tiếp phù hợp trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.