ĐBQH: Có chính sách nhưng triển khai thiếu người, thiếu kinh phí

ANTD.VN -Trong phiên họp sáng nay, 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027...

Xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn giải quyết

Phát biểu thảo luận, đại biểu Lương Thị Hoa (đoàn Thanh Hoá) đề xuất đặc biệt chú trọng chất lượng thực hiện chính sách và bảo đảm quyền lợi của những người trực tiếp phục vụ nhân dân.

Về đột phá trong khâu tổ chức thực thi chính sách, đại biểu cho rằng việc xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi chính sách là giải pháp đột phá để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Thực tiễn cho thấy, điểm nghẽn không chỉ nằm ở quy định pháp luật mà còn ở khâu tổ chức thực hiện, đó là có chính sách nhưng triển khai chậm; Có phân cấp nhưng thiếu người, thiếu kinh phí và dữ liệu; Có dự án nhưng vướng thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng kéo dài.

Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ chuyển mạnh từ ban hành cơ chế sang kiểm tra kết quả thực thi; rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên ngành, các dự án tồn đọng có khả năng khơi thông nguồn lực và tạo năng lực sản xuất mới.

Đại biểu Lương Thị Hoa (đoàn Thanh Hoá) phát biểu

Đối với từng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, cần xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn giải quyết, nguồn lực bảo đảm và kết quả đầu ra có thể đo lường. Đồng thời, phân cấp, phân quyền phải gắn với biên chế phù hợp, kinh phí, hạ tầng số và cơ chế kiểm tra, giám sát, nhất là đối với chính quyền cấp xã; Lấy thời gian, chi phí thực tế được cắt giảm, tiến độ dự án, chất lượng giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Bên cạnh đó cần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kỷ luật ngân sách và an sinh xã hội, thiết lập cơ chế điều phối liên ngành để xử lý kịp thời những vướng mắc vượt thẩm quyền cấp xã, công khai tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm…

Hướng dẫn cụ thể với trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động kiện toàn

Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp, theo đại biểu Lương Thị Hoa, đây là vấn đề mà nhiều địa phương hiện nay đang vướng mắc.

Đại biểu phân tích, thực hiện Chỉ thị số 21 và Nghị định 185 về sắp xếp thôn, tổ dân phố và văn bản của Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc xác định đối tượng và cho phép địa phương nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện sắp xếp từ 4.351 thôn, tổ dân phố còn 1.933 thôn, tổ dân phố (tỷ lệ giảm là 55,6%).

Việc sắp xếp được triển khai nghiêm túc, góp phần tinh gọn đầu mối, nhưng đồng thời phát sinh số lượng người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc hoặc không được tiếp tục bố trí.

Quang cảnh phiên họp

Khi áp dụng cách xác định đối tượng dôi dư theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ thì chỉ có trên 3.000 người nằm trong số lượng dôi dư, còn hơn 1.800 người nghỉ việc ngoài số lượng này do địa phương đồng thời cơ cấu, kiện toàn đội ngũ. Các địa phương được nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay chính sách hỗ trợ phụ thuộc vào điều kiện ngân sách của từng tỉnh, nhất là những tỉnh chưa tự cân đối được nguồn ngân sách. Điều này có thể dẫn tới mức hưởng chênh lệch lớn giữa những người cùng tham gia một đợt sắp xếp trên phạm vi cả nước.

Vì vậy, đại biểu Lương Thị Hoa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn cụ thể đối tượng, điều kiện, tiêu chí của trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm cơ sở xác định đối tượng, thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp.

Bên cạnh đó, cần xem xét cơ chế hỗ trợ đối với những địa phương chưa tự cân đối được ngân sách nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng pháp luật và công bằng, chứ không mở rộng chính sách tinh giản cho tất cả các trường hợp nghỉ việc.