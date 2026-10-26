Đa dạng trải nghiệm nghệ thuật xiếc và tạp kỹ giữa lòng Thủ đô

ANTD.VN - Tối ngày 25/10, chương trình nghệ thuật tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã diễn ra, mang đến nhiều sắc thái giải trí, góp phần đưa nghệ thuật xiếc và tạp kỹ đến gần hơn với công chúng Thủ đô.

Chương trình “Âm nhạc cộng đồng” do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội thực hiện đã giới thiệu nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Với sự kết hợp giữa tung hứng, xiếc, ảo thuật và các màn trình diễn giàu tính giải trí, chương trình đã đem đến cho công chúng một điểm hẹn nghệ thuật gần gũi giữa không gian Thủ đô.

Mở đầu chương trình, tiết mục “Bong bóng” của nghệ sĩ Thanh Tú đã thu hút đông đảo khán giả với những quả bong bóng nhiều hình dáng, kích cỡ, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Tiếp đó, tiết mục “Tung hứng chậu hoa” của nghệ sĩ Vương Sơn và màn biểu diễn “Trò khéo trên chân” đến từ nghệ sĩ Hoàng hậu đã thể hiện sự khéo léo, khả năng làm chủ động tác và kỹ thuật biểu diễn. Mỗi tiết mục đem đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên sự phong phú cho chương trình.

Với sự kết hợp giữa tung hứng, xiếc, ảo thuật và các màn trình diễn giàu tính giải trí, chương trình đã đem đến cho công chúng một điểm hẹn nghệ thuật gần gũi giữa không gian Thủ đô

Bên cạnh những màn biểu diễn kỹ thuật, tiết mục “Lớp học của những chú cún” do nghệ sĩ Phan Khánh thể hiện mang đến không khí vui nhộn. Dưới khán đài, các bạn nhỏ bật cười, thích thú dõi theo từng động tác ngộ nghĩnh của những chú cún. Trong khi đó, tiết mục ‘Ảo thuật’ của ảo thuật gia Quang Tuấn lại mang đến những màn biến hóa bất ngờ, khơi gợi sự tò mò và thích thú cho khán giả.

Chương trình nghệ thuật tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) góp phần đưa nghệ thuật xiếc và tạp kỹ đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Tiếp nối chương trình, “Thang lắc” của nghệ sĩ Tuấn Thành và “Tung hứng đôi” của hai nghệ sĩ Chí Anh - Việt Long gây chú ý nhờ khả năng giữ thăng bằng, sự chính xác trong từng động tác và màn phối hợp ăn ý giữa những người biểu diễn. Bên cạnh đó, tiết mục “Xe đạp hài hước” của nghệ sĩ Anh Tú mang đến những tình huống vui nhộn và tiếng cười cho khán giả nhờ sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng khi biểu diễn với xe đạp một bánh, xe đạp tí hon. Khép lại chương trình, tiết mục “Lắc vòng nghệ thuật” của nghệ sĩ Khánh Ngọc khiến nhiều khán giả trầm trồ với những động tác uyển chuyển, thể hiện sự khéo léo và khả năng kiểm soát cơ thể.

tiết mục “Lắc vòng nghệ thuật” của nghệ sĩ Khánh Ngọc khiến nhiều khán giả trầm trồ với những động tác uyển chuyển, thể hiện sự khéo léo và khả năng kiểm soát cơ thể

Việc kết hợp nhiều loại hình biểu diễn giúp chương trình tiếp cận được với nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Sự phối hợp giữa kỹ thuật biểu diễn và yếu tố giải trí thể hiện sự đa dạng của nghệ thuật xiếc và tạp kỹ trong không gian mở. Qua đó, những sân khấu như Nhà Bát Giác góp phần tạo cơ hội để nghệ sĩ gặp gỡ công chúng. Đồng thời, các tiết mục được biểu diễn tại sự kiện cũng đưa các loại hình nghệ thuật xiếc và tạp kỹ đến gần hơn với người dân và du khách, làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa bên hồ Hoàn Kiếm.