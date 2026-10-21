Công ty sách lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

ANTD.VN - Dù mảng kinh doanh sách và dịch vụ mang về doanh thu khiêm tốn, Công ty Cổ phần Sách Việt Nam vẫn ghi nhận lãi hàng chục tỷ đồng nhờ hoạt động cho vay.

Dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh sách và dịch vụ còn khiêm tốn, Công ty Cổ phần Sách Việt Nam vẫn ghi nhận lợi nhuận hàng chục tỷ đồng nhờ nguồn thu tài chính. Đáng chú ý, đến cuối quý III/2026, khoản cho vay của doanh nghiệp đã vượt 1.068 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng tài sản.

Trong quý III/2026, VNB đạt 33,6 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và cao gấp hơn 3 lần doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, nguồn thu này chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và cho vay.

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ghi nhận lãi hàng chục tỷ đồng nhờ hoạt động cho vay.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận doanh thu thuần 10,35 tỷ đồng, tăng 52% so với mức 6,8 tỷ đồng của quý III/2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 73%, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 4,49 tỷ đồng, tăng khoảng 32%.

Ngoài nguồn thu tài chính, VNB còn ghi nhận 1,61 tỷ đồng thu nhập khác, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt gần 45,9 triệu đồng. Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%, lợi nhuận sau thuế quý III vẫn đạt 25,31 tỷ đồng, tăng hơn 3,03 tỷ đồng, tương ứng 14% so với cùng kỳ.

Bức tranh tài chính của VNB đáng chú ý hơn khi đặt trong tương quan với quy mô tài sản. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 1.277 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm. Riêng khoản cho vay đã lên tới hơn 1.068 tỷ đồng, tương đương khoảng 84% tổng tài sản. Đáng chú ý, công ty không ghi nhận nợ vay tài chính.

Theo báo cáo tài chính, đây là khoản cho vay có thời hạn trên một năm, hưởng lãi suất 12%/năm. Tuy nhiên, VNB không công bố danh tính bên vay.

Quy mô cho vay tăng mạnh cũng là diễn biến cần lưu ý khi đánh giá nguồn thu tài chính của doanh nghiệp. Dù lãi suất được công bố ở mức 12%/năm, báo cáo tài chính chưa cung cấp đủ dữ liệu để xác định chính xác khoản cho vay này đóng góp bao nhiêu vào doanh thu tài chính riêng trong quý III/2026.

Thực tế, hoạt động cho vay đã xuất hiện trong báo cáo tài chính của VNB từ năm 2021, với giá trị ban đầu khoảng 550 tỷ đồng và lãi suất 9%/năm. Sau đó, quy mô khoản mục này tăng lên 770 tỷ đồng, tiếp tục vượt 820 tỷ đồng trước khi vượt mốc 1.000 tỷ đồng vào cuối quý III/2026.

Bên cạnh khoản cho vay lớn, VNB còn sở hữu lượng tiền và tiền gửi ngân hàng đáng kể. Tại thời điểm cuối quý III, doanh nghiệp có 14,6 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng hơn 163,9 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. So với đầu năm, hai khoản mục này lần lượt tăng 5,75 lần và gấp đôi.

Với kết quả kinh doanh trên, lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của VNB đạt hơn 23,7 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 83,4 tỷ đồng, tăng 3,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 68,3 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Năm nay, VNB đặt mục tiêu doanh thu 190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng. Nếu tính cả doanh thu hoạt động tài chính, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 56% kế hoạch doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 502 tỷ đồng, tăng khoảng 15,7% so với đầu năm.

Đáng chú ý, ở mảng kinh doanh sách, báo, báo cáo tài chính ghi nhận nhiều giao dịch bán sách giữa VNB và các bên liên quan, trong đó có Công ty Cổ phần Vinschool, doanh nghiệp có liên quan đến cổ đông lớn của VNB.

Được biết, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) hiện nắm giữ 65,33% vốn điều lệ VNB. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu 10%, trong khi các cổ đông khác nắm giữ 24,67% còn lại.