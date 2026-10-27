Chủ nhà U23 Việt Nam đấu Qatar, Thái Lan, Singapore tại Gia Lai VTV Cup 2026

ANTD.VN - U23 Việt Nam cùng các khách mời Qatar, Thái Lan, Singapore sẽ đá vòng tròn chọn đội vô địch tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 vào tháng 11 tới.

Ngày 27-10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 với sự tham dự của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore, tranh tài từ ngày 10 đến 14-11 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nếu như Thái Lan và Singapore là 2 đội mạnh tại khu vực thì Qatar đại diện khu vực châu Á gây ấn tượng khi đến từ quốc gia 2 mùa liên tiếp dự World Cup.

VFF cùng đại diện tỉnh Gia Lai, VTV, CLB HAGL tại lễ công bố giải đấu

Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch, chủ nhà U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan vào 19h ngày 10-11, U23 Singapore lúc 19h ngày 12-11 và U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11.

Đội vô địch nhận 100.000 USD cùng cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng.

Đây là lần đầu tiên Gia Lai đăng cai một giải giao hữu quốc tế của U23 Việt Nam. Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong thời điểm địa phương này đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, hứa hẹn mang đến những ngày hội văn hóa - thể thao - du lịch ấn tượng.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh giải là cơ hội để các tuyển thủ trẻ thi đấu cọ xát với đối thủ quốc tế, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới các mục tiêu tiếp theo, trong đó có Vòng loại U23 châu Á 2028 và Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

Giải đấu cũng là dịp để ban huấn luyện rà soát, tuyển chọn nhân sự, hướng tới việc bổ sung những gương mặt phù hợp cho đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 do VFF phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ sinh thái của FPT Play cùng các kênh sóng và nền tảng số của VTV, góp phần đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ.