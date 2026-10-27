Chủ động triển khai kế hoạch địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự

ANTD.VN - Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, điều tra cơ bản, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, Công an xã Nội Bài, Hà Nội đang từng bước nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Công an xã Nội Bài mời làm việc những trường hợp không chấp hành quy định về an toàn khu vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch sát thực tiễn

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030, Công an xã Nội Bài đã chủ động cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế địa bàn. Trong đó, công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay siêu nhẹ, đèn chiếu laser và đèn công suất lớn trái quy định được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, Công an xã Nội Bài không chỉ tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ mà còn chú trọng công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Qua đó, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ an toàn hàng không.

Công an xã Nội Bài chủ động kiểm tra xử lý những trường hợp đốt rác, rơm rạ gây ảnh hưởng đến việc an toàn bay

Xác định những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không từ hoạt động sử dụng UAV, phương tiện bay siêu nhẹ và các thiết bị chiếu sáng công suất lớn trái quy định, Công an xã Nội Bài đã sớm triển khai các biện pháp nắm tình hình, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các kế hoạch được xây dựng theo hướng xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho từng tổ công tác, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, điều tra cơ bản, tuần tra kiểm soát và tiếp nhận, xử lý thông tin. Cách làm này góp phần nâng cao tính chủ động của lực lượng Công an cơ sở, hạn chế tình trạng bị động khi phát sinh vụ việc, đồng thời tạo sự phối hợp thống nhất giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điển hình, ngày 4/9/2026, UBND xã Nội Bài ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND nhằm tăng cường chỉ đạo công tác này. Việc chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo đã tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các biện pháp từ cấp xã đến từng thôn, từng khu dân cư, phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức trong phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Song song với công tác tham mưu, Công an xã Nội Bài xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về quản lý, sử dụng UAV; khu vực cấm bay, hạn chế bay; những nguy cơ đối với an ninh, an toàn hàng không và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng các thiết bị này.

Để thông tin đến người dân một cách kịp thời, dễ hiểu và dễ tiếp cận, Công an xã đã xây dựng các bài tuyên truyền, pano, poster cảnh báo; đồng thời phối hợp với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 17 thôn triển khai phổ biến nội dung đến từng khu dân cư.

Công an xã Nội Bài phối hợp cùng gia đình, nhà trường có biện pháp phòng ngừa đối với học sinh, tránh vi phạm ảnh hưởng đến khu vực sân bay

Trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các thôn, nội dung cảnh báo được phát hằng ngày, với hai chuyên đề, mỗi buổi phát hai lần. Các tài liệu tuyên truyền cũng được lưu giữ để phục vụ công tác thống kê, kiểm chứng.

Đa dạng hóa tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát

Cùng với hình thức truyền thống, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Hai poster cảnh báo kèm nội dung tuyên truyền được đăng tải, chia sẻ trên trang Facebook chính thức của UBND xã, Công an xã, các nhóm cộng đồng dân cư và các trang Facebook, Zalo của 17 thôn. Thông tin tiếp tục được lan tỏa qua các nhóm dân cư, tổ chức đoàn thể và hệ thống trường học trên địa bàn.

Công an xã còn phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các cơ sở giáo dục để tuyên truyền đến cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh. Trên địa bàn có 3 trường THPT, trường nghề; 5 trường tiểu học và THCS cùng 5 trường mầm non được triển khai phối hợp tuyên truyền.

Công an xã Nội Bài chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng an ninh, an toàn hàng không

Bên cạnh đó, nội dung cảnh báo được lồng ghép trong các buổi họp thôn, họp tổ dân cư, hội nghị của xã và các tổ chức đoàn thể; đồng thời tuyên truyền trực tiếp đến hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và cá nhân có liên quan. Việc kết hợp nhiều hình thức giúp thông tin không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Trên mặt trận phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, Công an xã tổ chức các tổ công tác tuần tra lưu động, kết hợp tuyên truyền bằng loa phát thanh di động. Hoạt động tập trung tại những địa điểm tổ chức sự kiện, khu vực tiếp giáp đường cất, hạ cánh và các vị trí có nguy cơ xảy ra hành vi chiếu đèn laser, sử dụng đèn công suất lớn hoặc thả diều ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động phối hợp nắm tình hình, tăng cường tuần tra nhân dân, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm. Khi tiếp nhận phản ánh của người dân hoặc thông tin từ các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng chủ động xác minh, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, báo cáo chỉ huy để chỉ đạo xử lý.

Công an xã cũng tiếp nhận thông tin liên quan đến UAV qua thiết bị do Bộ Công an trang bị, lắp đặt tại trụ sở tổ Cảnh sát trật tự và các nguồn tin khác; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường giáp khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, Công an xã xác định 30 vị trí dự kiến cắm biển báo khu vực cấm bay, hạn chế bay và ghi nhận 3 cá nhân kinh doanh, sở hữu, sử dụng UAV để phục vụ công tác quản lý. Các nội dung điều tra cơ bản được triển khai theo biểu mẫu hướng dẫn của Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng không, Công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sân bay. Trong những ngày đầu tháng 9/2026, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp đốt phụ phẩm cây trồng tại cánh đồng xóm Điền Xá, thôn Ninh Bắc; trẻ em thả diều tại các thôn Thụy Hương, Thạch Lỗi và Đông Lai đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển tài liệu đến UBND xã giao bộ phận chuyên môn xử lý theo quy định và tuyên truyền nhắc nhở trường hợp dưới 14 tuổi.

Công an xã Nội Bài tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không

Để tăng cường hiệu quả phòng ngừa, Công an xã huy động 100% lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp tuần tra vào các khung giờ cao điểm, tập trung ngăn chặn tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng, thả diều và các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Thực tiễn triển khai cũng cho thấy công tác quản lý UAV còn gặp khó khăn do thiết bị có tính cơ động cao, thời gian hoạt động ngắn, người điều khiển có thể đứng cách xa vị trí thiết bị hoạt động. Việc xác định chính xác vị trí, thời gian, người điều khiển và thu thập hình ảnh, video làm căn cứ xử lý trong một số trường hợp còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận người dân về khu vực cấm, hạn chế bay chưa đầy đủ.

Với tinh thần chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Công an xã Nội Bài đang từng bước nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với đặc thù địa bàn có sân bay quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng Công an xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030, góp phần giữ vững an ninh, an toàn hàng không và cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô.