Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng ở Bangkok lúc nửa đêm, ít nhất 27 người thiệt mạng

ANTD.VN - Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại nhà hàng ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan vào rạng sáng 13-7, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.

Bàn ghế trong nhà hàng bị thiêu rụi

Đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy đám cháy bùng phát dữ dội và cột khói bốc ra từ cửa chính của nhà hàng Na Ladprao ở khu vực phía Bắc Thủ đô Thái Lan.

Lực lượng cứu hộ cho biết vụ hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng nửa đêm. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Một người chạy ra khỏi trong đám cháy

Nhiều video và hình ảnh từ các nhân chứng tại hiện trường cho thấy ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà hàng kèm theo những cột khói đen kịt, dày đặc bốc lên.

Tiếng la hét thất thanh vang lên khi hàng trăm khách hoảng loạn chen chúc để tháo chạy ra ngoài thoát thân.

Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn đã khiến 27 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 9 nam và 18 nữ. Những người bị thương được đưa vào điều trị tại 7 bệnh viện, trong đó 8 người bị thương nặng. Hầu hết các trường hợp tử vong là do ngạt khói.

Ông Anutin dẫn lời các nhạc sĩ biểu diễn tại nhà hàng cho biết đám cháy bắt đầu từ cầu dao điện của sân khấu sau đó là mất điện và tiếng nổ, khói đặc quánh nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực.

Thủ tướng Thái Lan thông tin thêm rằng nhiều nạn nhân được tìm thấy trong các phòng vệ sinh ở phía sau nhà hàng.

Thi thể các nạn nhân tại hiện trường vụ cháy

Lực lượng cứu hỏa mất khoảng nửa giờ để khống chế đám cháy. Những bức ảnh chụp hiện trường sau vụ hỏa hoạn cho thấy bàn ghế bị thiêu rụi và nội thất bên trong nhà hàng bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.