Chính phủ yêu cầu khẩn trương ứng phó nguy cơ thiếu hụt nước do El Nino

ANTD.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino.

Xây dựng kịch bản phân bố nguồn nước trên các sông

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bổ sung bản tin dự báo chuyên đề phục vụ điều tiết, vận hành hồ chứa, phòng, chống hạn, mặn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Bộ cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và công bố kịch bản, phương án điều hòa, phân phối nguồn nước các lưu vực sông, đặc biệt là các sông ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi chặt tác động của El Nino, tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước. Từ đó xây dựng, cập nhật phương án và vận hành các hồ chứa nước theo hướng chủ động tích nước sớm đối với hồ chứa ở khu vực dự báo có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước.

El Nino được dự báo đạt cực đại về cuối năm 2026, đầu năm 2027 gây nguy cơ thiếu hụt nguồn nước

Đồng thời vận hành sớm để hạ thấp mực nước hồ, bảo đảm dung tích hồ chứa tham gia cắt giảm lũ cho hạ du khi có dự báo, cảnh báo mưa lũ, bảo đảm các mục tiêu an toàn phòng chống lũ lụt và tích đủ nước cuối mùa lũ đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Thuỷ điện chủ động ứng phó

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao hướng dẫn các địa phương chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều chỉnh lịch thời vụ, nhất là tại những nơi dự báo có nguy cơ hạn hán, thiếu nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cấp nước an toàn theo các kịch bản nguồn nước đối với các công trình cấp nước sinh hoạt, nhất là công trình khai thác nước trực tiếp trên lưu vực sông không có hồ điều tiết, công trình phụ thuộc vào hồ chứa thượng lưu (trong đó cần tính tới kịch bản bất lợi nhất do tác động của El Nino).

Bộ Công Thương chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng, chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước về các hồ thủy điện những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều chỉnh lịch thời vụ, chủ động giảm diện tích canh tác ở những khu vực dự báo không bảo đảm nguồn nước, nhất là các khu vực nằm ngoài phạm vi cấp nước của các hệ thống thủy lợi.