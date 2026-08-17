Chiến sự Đông Âu và cuộc đua khốc liệt sản xuất cấp tập UAV

ANTD.VN - UAV đang trở thành một trong những vũ khí được sử dụng với mật độ dày đặc nhất trên chiến trường Đông Âu, khi cả Nga và Ukraine liên tục tung ra các đợt tập kích bằng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thiết bị không người lái. Từ thực tế chiến trường, cuộc xung đột đã nhanh chóng chuyển thành một cuộc đua công nghiệp mới: bên nào có thể sản xuất UAV với số lượng lớn hơn, nhanh hơn và liên tục cải tiến sẽ có thêm lợi thế đáng kể. Nga đang mở rộng mạnh các dây chuyền sản xuất, trong khi Ukraine cũng xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp UAV quy mô lớn, biến những chiếc máy bay không người lái giá rẻ thành một phần không thể thiếu của cuộc chiến hiện đại.