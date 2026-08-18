Bộ trưởng Colombia bị chỉ trích vì đi nghỉ mát giữa lúc đất nước vật lộn khắc phục hậu quả động đất

ANTD.VN - Bộ trưởng Nhà ở Colombia Jaime Andres Beltran đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi hình ảnh ông cùng gia đình xuất hiện tại một bãi biển ở vùng Caribe, trong lúc hàng chục nghìn người mất nhà cửa vì trận động đất nghiêm trọng vừa qua.

Ít nhất 287 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và khoảng 379 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter ở Colombia

Trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra ngày 10-8 tại miền Tây Colombia, khiến gần 300 người thiệt mạng và khoảng 27.000 ngôi nhà bị phá hủy. Đây là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong gần nửa thế kỷ.

Cuối tuần qua, hình ảnh và video cho thấy Bộ trưởng Beltran thư giãn trên bãi biển tại thành phố Santa Marta đã gây ra nhiều tranh cãi.

Phe đối lập cánh tả tuyên bố sẽ thúc đẩy kiến nghị bất tín nhiệm đối với ông vì nghỉ phép vào thời điểm công tác cứu trợ và tái thiết đang cấp bách.

Ông Beltran bác bỏ cáo buộc, khẳng định không đi nghỉ mà chỉ dành vài giờ bên vợ con sau nhiều ngày xa gia đình, trước khi “ngay lập tức” trở lại công việc tái thiết sau động đất.

Một tuần sau thảm họa, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót dưới đống đổ nát đang giảm dần. Hàng nghìn người tại Cali, Pereira và các khu vực bị ảnh hưởng vẫn phải ngủ ngoài trời hoặc trong những nơi trú tạm.

Chính quyền của Tổng thống Abelardo de la Espriella, mới nhậm chức 3 ngày trước khi động đất xảy ra, cũng chịu sức ép về cách ứng phó thảm họa.

Ông Espriella đã công bố hỗ trợ tiền thuê nhà cho các gia đình mất nơi ở, đồng thời đề nghị Mỹ tạm đình chỉ thuế quan đối với hàng hóa Colombia nhằm hỗ trợ nền kinh tế.