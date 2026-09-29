ANTD.VN - Theo Bộ Y tế, chi phí bình quân trên một lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có xu hướng tăng qua các năm, đồng thời có sự khác biệt đáng kể giữa điều trị ngoại trú và điều trị nội trú.

Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng tăng

Bộ Y tế đã tổng kết việc thi hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, cùng với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, gia tăng số lượt khám chữa bệnh và điều chỉnh giá dịch vụ y tế, tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục tăng.

Năm 2024, tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 139.786,7 tỷ đồng; năm 2025 khoảng 162.818,6 tỷ đồng, tăng khoảng 23.031,9 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 16,5% so với năm 2024.

Quy mô chi ngày càng lớn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Quỹ bảo hiểm y tế trong bảo đảm tài chính cho chăm sóc sức khỏe của người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức thanh toán, tăng cường quản lý và sử dụng Quỹ an toàn, hiệu quả, bền vững.

Chi phí bình quân trên một lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng có xu hướng tăng qua các năm, đồng thời có sự khác biệt đáng kể giữa điều trị ngoại trú và điều trị nội trú.

Thống kê của Bộ Y tế với năm 2024, chi phí bình quân một lượt khám bệnh ngoại trú khoảng 312,06 nghìn đồng, trong khi chi phí bình quân một đợt điều trị nội trú khoảng 4,582 triệu đồng. Đến năm 2025, chi phí bình quân một lượt khám chữa bệnh khoảng 350,7 nghìn đồng và chi phí bình quân một đợt điều trị nội trú khoảng 4,99 triệu đồng.

Diễn biến này phản ánh sự gia tăng về mức độ sử dụng dịch vụ, giá dịch vụ, thuốc, thiết bị y tế, kỹ thuật chuyên môn và cơ cấu bệnh tật, đồng thời cần tiếp tục được theo dõi để đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động đến tốc độ gia tăng chi Quỹ bảo hiểm y tế.

Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bình quân cũng có sự chênh lệch rõ rệt giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật. Năm 2025, chi phí bình quân một lượt khám chữa bệnh tại các cấp có mức chênh lệch từ khoảng 2,2 lần đến 20 lần.

Trong đó, chi phí bình quân tại các cơ sở cấp chuyên sâu thực hiện kỹ thuật cao cao khoảng 2,1 lần so với mức bình quân tại cấp chuyên sâu, khoảng 6,3 lần so với cấp cơ bản và khoảng 20 lần so với cấp ban đầu.

Sự chênh lệch này cơ bản gắn với khác biệt về chức năng, nhiệm vụ, mức độ phức tạp của bệnh, cơ cấu người bệnh, phạm vi chuyên môn kỹ thuật và việc sử dụng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật có chi phí cao tại các cơ sở chuyên sâu.

Thực tế trên cho thấy, trong bối cảnh chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục gia tăng và có sự khác biệt lớn về chi phí giữa các cấp chuyên môn, việc tiếp tục hoàn thiện, đa dạng hóa và đổi mới phương thức thanh toán là cần thiết.

Bên cạnh phương thức thanh toán theo giá dịch vụ hiện đang được áp dụng phổ biến, cần từng bước mở rộng các phương thức thanh toán theo định suất và nhóm chẩn đoán, phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, kiểm soát chi phí hợp lý và bảo đảm cân đối, bền vững Quỹ bảo hiểm y tế.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo nhóm chẩn đoán (DRG), nhằm từng bước đổi mới cơ chế thanh toán theo hướng khoa học, minh bạch, gắn chi phí với đặc điểm bệnh, mức độ phức tạp và nguồn lực sử dụng trong điều trị.