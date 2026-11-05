Đi làm việc ở nước ngoài có được hưởng lương hưu không?

ANTD.VN - Đến cuối năm 2025, Việt Nam có gần 900.000 lao động làm việc tại hơn 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh thu nhập tích lũy hàng tháng, quyền lợi hưu trí dài hạn từ thời gian đóng bảo hiểm ở nước ngoài cũng là điều người lao động đặc biệt quan tâm.

Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Khi về nước, họ hoàn toàn có cơ hội hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH (từ đủ 15 năm trở lên đối với quy định tại Việt Nam).

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Đặc biệt, Hiệp định BHXH Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 — đã mở ra cơ chế cộng nối thời gian đóng bảo hiểm giữa hai nước. Trường hợp không đóng đủ 10 năm tại Hàn Quốc để hưởng hưu trí sở tại, người lao động sẽ được cộng dồn thời gian này vào quá trình đóng BHXH tại Việt Nam. Việt Nam hiện cũng đang tiếp tục đàm phán hiệp định tương tự với Nhật Bản nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho lao động Việt Nam.

Để đảm bảo quyền lợi, người lao động cần kiểm tra kỹ quá trình tham gia bảo hiểm, làm rõ các khoản tiền hoàn trả một lần và chủ động bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia nối tiếp khi về nước.