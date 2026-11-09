Từ 9/11, hộ kinh doanh tại Hà Nội có thể được hỗ trợ đến 30 triệu đồng: Đăng ký thế nào?

ANTD.VN - Từ 8h ngày 9/11/2026, Hà Nội chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên ứng dụng iHanoi.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa thông tin về việc triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên trong năm 2026, cung cấp phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã cùng hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Với tổng kinh phí 50 tỷ đồng, chương trình hướng tới mục tiêu giảm chi phí tiếp cận công nghệ, tối ưu quản trị và nâng cao sức cạnh tranh cho lực lượng kinh tế cơ sở.

Chương trình dự kiến phát hành khoảng 5.000 - 6.000 phiếu điện tử tích hợp trực tiếp trên ứng dụng iHanoi, chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 9/11. Mức hỗ trợ tối đa tương đương 70% chi phí sử dụng dịch vụ và được phân hạng theo quy mô: hộ kinh doanh nhận tối đa 20 triệu đồng, doanh nghiệp siêu nhỏ 30 triệu đồng, doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã 60 triệu đồng, doanh nghiệp vừa nhận tới 100 triệu đồng.

Nguồn ngân sách được ưu tiên cho 8 nhóm đối tượng trọng điểm như sản xuất tại các làng nghề truyền thống, chủ thể OCOP 3 sao trở lên, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hay cơ sở dịch vụ thực phẩm. Các đơn vị uy tín như MISA, Sapo, KiotViet và Meta Ecom sẽ trực tiếp cung cấp các giải pháp công nghệ gồm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, chữ ký số và hệ thống quản lý bán hàng.