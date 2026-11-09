Thi tốt nghiệp THPT 2027 có thể trộn thí sinh nhiều trường: Cách tổ chức thi thay đổi thế nào?

ANTD.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu phương án phân bổ thí sinh từ nhiều trường THPT khác nhau về chung một điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Việc xáo trộn này nhằm hạn chế tình trạng học sinh cùng trường tập trung một nơi, giảm thiểu rủi ro trao đổi bài và ngăn ngừa tiêu cực trong quá trình làm bài.

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Bên cạnh việc thay đổi cách bố trí điểm thi, Bộ cũng xem xét bổ sung hàng loạt biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ nghiêm ngặt. Cụ thể, hệ thống camera có thể được lắp đặt tại phòng thi và các khu vực liên quan, kết hợp sử dụng máy quét an ninh cầm tay. Toàn bộ dữ liệu ghi hình sẽ được lưu trữ phục vụ công tác hậu kiểm. Đáng chú ý, phương án bố trí cán bộ coi thi chéo giữa các cấp học (như giáo viên THCS phối hợp cùng giáo viên THPT) cũng được đề xuất nhằm tăng tính khách quan.

Các giải pháp này hướng tới mục tiêu siết chặt kỷ cương, nâng cao tính minh bạch và bảo đảm công bằng cho kỳ thi. Bộ GD&ĐT lưu ý, đây hiện vẫn là các phương án đang trong quá trình nghiên cứu, xem xét và chưa ban hành quy chế chính thức. Thí sinh cần chủ động theo dõi các hướng dẫn tiếp theo từ Bộ.