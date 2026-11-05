Vi phạm giao thông lần đầu có thể chỉ bị nhắc nhở: Những trường hợp nào vẫn phải xử phạt?

ANTD.VN - Bộ Công an đề xuất áp dụng hình thức nhắc nhở đối với các vi phạm giao thông lần đầu thuộc nhóm nguy cơ thấp, dựa trên dữ liệu quản lý số. Tuy nhiên, lực lượng chức năng khẳng định vẫn kiên quyết lập biên bản xử phạt nghiêm nhiều nhóm hành vi nguy hiểm.

Hình thức nhắc nhở không áp dụng đối với các vi phạm trực tiếp uy hiếp an toàn giao thông như: điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; đi ngược chiều hoặc lùi xe trên đường cao tốc; vượt đèn đỏ và lạng lách, đánh võng.

Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm gây tai nạn, bỏ trốn khỏi hiện trường, cố tình che biển số, hoặc điều khiển xe khi không có Giấy phép lái xe đều bị xử phạt kịch khung, kèm các hình thức bổ sung như trừ điểm hoặc tước GPLX, tạm giữ phương tiện.

Cơ quan chức năng lưu ý, với hệ thống dữ liệu giám sát kết nối định danh, các trường hợp đã ghi nhận lịch sử vi phạm sẽ không được xem xét phạt nhẹ. Cơ chế nhắc nhở chỉ hướng đến các lỗi vô ý, nhẹ hoặc áp dụng trong các đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân.