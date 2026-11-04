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Cảnh giác chiêu trò tặng quà, bán thực phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc

TN

ANTD.VN - Thời gian gần đây, tại một số địa phương ở Quảng Trị xuất hiện tình trạng các nhóm người từ nơi khác đến tổ chức hội thảo, tư vấn sức khỏe, tặng quà và mời người dân dùng thử sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng miễn phí, sau đó chào bán với giá cao.

Các đối tượng chủ yếu nhắm đến người cao tuổi, người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, để tạo lòng tin và dẫn đến việc mua hàng khi chưa tìm hiểu đầy đủ thông tin.

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Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin vào quảng cáo về công dụng thần kỳ, chữa khỏi bệnh hoặc phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Trước khi mua sản phẩm cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác và chất lượng. Khi phát hiện dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý.

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Từ khóa:

#quảng cáo sai sự thật

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