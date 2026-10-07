Cảnh báo mưa cực lớn lên đến 600mm ở Huế- Đà Nẵng

ANTD.VN - Trong hôm nay và ngày mai 8/10, khu vực TP Huế- Đà Nẵng có mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 7/10, ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/10 đến 3 giờ ngày 7/10 có nơi trên 100mm như các trạm: Cảng Chân Mây (TP. Huế) 196,4mm; Trung tâm GD-DN 05-06 (TP. Đà Nẵng) 114,8mm,…

Từ hôm nay 7/10 đến ngày 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100- 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm;

Riêng khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Khu vực TP Huế- Đà Nẵng xuất hiện đợt mưa cực lớn, lên đến 600mm, đề phòng ngập lụt

Ngoài ra, đêm 6/10, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và miền Đông Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10- 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía Bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng TP. Huế và TP Đà Nẵng cấp 2.

Cần lưu ý mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.