ANTD.VN - Thông tin tại tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III năm 2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết các đối tượng lừa đảo mua nhà ở xã hội chiếm đoạt 64 tỷ của 152 bị hại.

Thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt 64 tỷ đồng của 152 bị hại.

Trước đó, vào ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng: Phạm Thị Mai (SN 1974; trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) và Phan Thùy Linh (SN 1983; trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026 tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc.

Hai đối tượng Mai, Linh bị khởi tố điều tra

Kết quả điều tra xác định, đối tượng Phạm Thị Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho các khách hàng tại dự án CT3 Kim Chung (trúng 100%), sau đó đứng ra nhận tiền đặt cọc mua nhà.

Đối tượng Phan Thùy Linh móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua các căn hộ để bán lại cho khách hàng. Bản thân Mai và Linh không có quan hệ, không liên hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư để mua nhà ở tại dự án CT3 Kim Chung, số tiền đã nhận đặt cọc của khách hàng, Mai và Linh đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả khám xét tại nơi ở của Phan Thùy Linh và Phạm Thị Mai, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án.