ANTD.VN - Bị kết án với 3 tội danh, đối tượng Ngọ tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài, và bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp bắt giữ sau 8 năm.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và các cơ quan chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan tổ chức dẫn độ thành công một đối tượng truy nã quốc tế từ Kyrgyzstan về Việt Nam.

Đối tượng trong vụ án là Trần Đức Thọ (SN 1988, trú tại tổ dân phố Đa Hội, phường Phù Khê, TP Bắc Ninh). Tên này trước đó bị kết án về các tội danh: Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và sử dụng giấy tờ có giá giả.

Năm 2018, Cơ quan thi hành án hình sự TP Bắc Ninh đã ban hành Quyết định thi hành án đối với Trần Đức Thọ. Tuy nhiên, Thọ đã trốn khỏi địa phương trong thời gian được tại ngoại. Ngày 18/5/2018, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Thọ.

Quá trình tổ chức xác minh, truy tìm, đến ngày 17/3/2023, cơ quan chức năng xác định Trần Đức Thọ đã trốn ra nước ngoài. Do vậy, Văn phòng INTERPOL, Bộ Công an đã triển khai các thủ tục và ra quyết định truy nã quốc tế đối với đối tượng này; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng các nước để xác minh, truy bắt.

Quyết định truy nã quốc tế đối với Trần Đức Thọ.

Sau 8 năm lẩn trốn tại nhiều quốc gia, ngày 30/6/2026, cơ quan chức năng của nước Cộng hòa Kyrgyzstan đã bắt giữ đối tượng Trần Đức Thọ khi đối tượng này đang làm các thủ tục nhập cảnh vào Kyrgyzstan để tiếp tục lẩn trốn.

Với sự phối hợp hiệu quả của các Cục nghiệp vụ- Bộ Công an và các cơ quan chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan, quá trình tiếp nhận, dẫn giải đối tượng Trần Đức Thọ về Việt Nam được thực hiện chặt chẽ, an toàn, đúng quy định pháp luật. Hiện Công an TP Bắc Ninh đang hoàn tất các thủ tục để đưa đối tượng này đi chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng nước Cộng hòa Kyrgyzstan bàn giao đối tượng truy nã quốc tế Trần Đức Thọ (đánh dấu X) cho tổ công tác Công an TP Bắc Ninh.