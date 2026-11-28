ANTD.VN - Chiều 28-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS 11) chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước cùng các đại biểu quốc tế.

Đây là những sự kiện đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa lớn trong thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Nhận thức rõ nhiệm vụ, Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) đến từng lực lượng, từng đơn vị, với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công tác đón, dẫn đoàn được Phòng Cảnh sát giao thông triển khai chuyên nghiệp, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ

Theo đó, các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an các phường cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan của CATP Hà Nội được huy động, triển khai nhiệm vụ theo chức năng, địa bàn, hiệp đồng thống nhất, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của hội nghị.

Trong đó, Công an các phường có vai trò quan trọng trong việc nắm tình hình địa bàn, phối hợp bảo đảm ANTT tại các khu vực có liên quan; các lực lượng nghiệp vụ chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, góp phần tạo thành mạng lưới bảo vệ nhiều lớp, nhiều hướng.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng thống nhất

Điểm chung trong toàn bộ phương án là tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ. Từ công tác bảo vệ, kiểm soát ANTT đến bảo đảm giao thông, từng lực lượng đều được phân công cụ thể, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Trong tổng thể phương án, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường phục vụ hoạt động của các đoàn đại biểu được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Các tuyến đường đại biểu đi qua an toàn, thông suốt

Chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT được huy động 100% quân số ứng trực, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến từ nơi nghỉ của các đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm có liên quan.

Chủ động từ sớm, đơn vị tổ chức khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng như những tuyến dự kiến có đoàn đại biểu đi qua. Trên cơ sở đó, phương án bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức phân luồng, điều tiết, dẫn đoàn và xếp xe được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tế.

Với các sự kiện đối ngoại cấp cao, công tác dẫn đoàn không đơn thuần là bảo đảm một hành trình di chuyển thông suốt, mà đòi hỏi sự chính xác, thống nhất và khả năng xử lý linh hoạt của từng cán bộ, chiến sĩ.

Các lực lượng có mặt trên các tuyến, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho đại biểu dự hội nghị

Cảnh sát giao thông phân luồng trước cửa Trung tâm hội nghị Quốc gia

Chính vì vậy, Phòng CSGT bố trí những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, từng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm giao thông, đón, dẫn các đoàn đại biểu trong các sự kiện quan trọng, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí.

Cùng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, hệ thống camera AI được khai thác để hỗ trợ nắm tình hình và điều tiết giao thông. Thông qua hệ thống, lực lượng chức năng có thêm một kênh theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến, qua đó chủ động phân luồng, điều tiết từ sớm, từ xa, kịp thời nhận diện những điểm có nguy cơ ùn ứ để có phương án xử lý phù hợp, góp phần hạn chế phát sinh tình huống bất ngờ.

An ninh an toàn được bảo đảm tuyệt đối

Việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho CLMV 12 và ACMECS 11 không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của CATP Hà Nội, mà còn thể hiện năng lực tổ chức, khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô trong thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại lớn.

Mỗi tuyến đường được bảo đảm thông suốt, mỗi đoàn đại biểu được đón, dẫn an toàn, mỗi tình huống được chủ động kiểm soát chính là một phần trong hình ảnh về một Hà Nội an ninh, an toàn, trật tự, văn minh; qua đó góp phần ghi dấu ấn về một Việt Nam an toàn, thân thiện và trách nhiệm trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.