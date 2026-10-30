Ba kịch bản tăng trưởng của du lịch Việt Nam đến năm 2030

ANTD.VN - Bộ VHTTDL xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng du lịch đến năm 2030, hướng tới đón 45-50 triệu khách quốc tế và đóng góp 10-12% GDP.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kịch bản phát triển ngành Du lịch với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, làm cơ sở triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2027 - 2030.

Theo kịch bản, năm 2026 ngành Du lịch phấn đấu đón từ 25-27 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150-153 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu từ du lịch khoảng 1,125-1,230 triệu tỷ đồng. Đây được xem là mức đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên.

Ở kịch bản cao, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 27 triệu lượt khách quốc tế và 153 triệu lượt khách nội địa. Để đạt được kết quả này, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ; thúc đẩy tăng trưởng khách Nga; duy trì đà phục hồi của các thị trường xa tại Tây Âu và Bắc Mỹ; đồng thời phát huy lợi thế của thị trường Đông Nam Á thông qua kết nối hàng không, đường bộ và đường biển. Các giải pháp kích cầu cũng phải hướng tới việc giảm tính mùa vụ và duy trì lượng khách trong giai đoạn thấp điểm.

Trong trường hợp các yếu tố bất lợi tiếp tục kéo dài như xung đột địa chính trị, gián đoạn kết nối hàng không hoặc giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, ngành Du lịch sẽ triển khai kịch bản thấp với mục tiêu 23,2 triệu lượt khách quốc tế và 148 triệu lượt khách nội địa. Khi đó, trọng tâm sẽ là các thị trường gần ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đồng thời tăng cường xúc tiến để duy trì vị thế của Trung Quốc và Hàn Quốc như những động lực tăng trưởng chủ lực, từng bước phục hồi các thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ, Nga và Ấn Độ.

Bộ VHTTDL lưu ý, cả hai kịch bản chưa tính đến những yếu tố bất thường như thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về việc không sử dụng được kinh phí từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để triển khai các hoạt động trong Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2026, để bảo đảm điều kiện thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Giai đoạn 2027- 2030, ngành Du lịch bám sát mục tiêu đưa du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng.

Mục tiêu đến năm 2030 là đón từ 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, tập trung vào nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài ngày; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 80 - 90 tỷ USD.

Du khách quốc tế trải nghiệm xích lô phố cổ Hà Nội. Ảnh: Minh Phượng

Để đạt được mục tiêu này, Bộ VHTTDL xây dựng 3 phương án tăng trưởng.

Kịch bản thấp dự kiến khách quốc tế tăng 8-10% mỗi năm, đạt khoảng 35-38 triệu lượt vào năm 2030.

Kịch bản trung bình đặt mục tiêu tăng 12-15%/năm, tương ứng 40 45 triệu lượt khách quốc tế.

Trong khi đó, kịch bản cao hướng tới tốc độ tăng trưởng 15-18%/năm, đưa lượng khách quốc tế lên 45-50 triệu lượt vào năm 2030, đồng thời bảo đảm mức đóng góp trực tiếp 10-12% GDP.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Bộ VHTTDL xác định 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp theo từng giai đoạn.

Nhóm giải pháp trước mắt trong năm 2026 tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; nghiên cứu, đề xuất cải thiện chính sách thị thực; mở rộng hợp tác hàng không và các đường bay trực tiếp tới thị trường trọng điểm; triển khai chương trình kích cầu du lịch quốc gia; tăng cường xúc tiến, quảng bá và cơ cấu lại thị trường khách quốc tế theo hướng linh hoạt, thích ứng với biến động của thị trường.

Trong trung hạn, giai đoạn 2027- 2030 sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm. Các dòng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch mạo hiểm, ẩm thực, Halal, golf và MICE sẽ được ưu tiên phát triển. Công tác xúc tiến cũng được mở rộng thông qua các hội chợ quốc tế và các cơ chế hợp tác song phương, đa phương với những thị trường trọng điểm và tiềm năng.

Về dài hạn, ngành Du lịch hướng tới đổi mới tư duy phát triển theo mô hình quản trị hệ sinh thái, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù, đầu tư hạ tầng và xây dựng các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp được xây dựng theo từng giai đoạn, kịch bản tăng trưởng của Bộ VHTTDL không chỉ hướng tới việc hoàn thành mục tiêu năm 2026 mà còn tạo nền tảng để ngành Du lịch Việt Nam bứt phá trong giai đoạn 2027-2030, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế đồng thời tiến gần hơn mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.