Việt Nam vào top điểm đến mùa thu đẹp nhất thế giới

ANTD.VN - Tạp chí tư vấn du lịch Lonely Planet vừa công bố danh sách 15 điểm đến nổi bật mùa thu 2026. Trong danh sách này, Việt Nam xếp ở vị trí thứ tư, sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan.

Kết quả này dựa trên doanh số sách hướng dẫn của Lonely Planet từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9-2026. Theo hãng, độc giả đang tìm những chuyến đi ấm cúng nơi lá thu đẹp nhất, cùng các điểm đến Nam bán cầu giữ thời tiết ấm lâu hơn.

Theo Lonely Planet, mùa thu là thời điểm Việt Nam đẹp nhất. Hà Nội trở nên mát mẻ hơn, khiến việc khám phá những con phố quanh co, đầy sức sống trở nên thú vị.

Vịnh Hạ Long thơ mộng trong vắt nhất và làn nước ấm áp hoàn hảo để tắm biển. Và nếu đến với những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa hay trên khắp Hà Giang, du khách sẽ thấy chúng chuyển sang màu vàng óng ả đầy mê hoặc đúng vào thời điểm thu hoạch lúa.

Xa hơn về phía Nam, nhiệt độ ấm hơn được cân bằng bởi những cơn mưa. Theo tạp chí du lịch này, du khách đừng để thời tiết thất thường ngăn cản những trải nghiệm tại một trong những đất nước kỳ diệu nhất thế giới.

Với một chiếc ô trong tay, bạn vẫn có thể thưởng thức phở ở những góc phố nhộn nhịp ở Hà Nội, lái xe máy qua TP.HCM và đạp xe ở vùng nông thôn xung quanh Hội An cổ kính.

Vị trí số 1 trong danh sách 15 điểm đến nổi bật mùa thu năm 2026 là Nhật Bản, với những công viên, khu vườn và đường mòn trong rừng. Đây là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới để trải nghiệm sắc màu mùa thu quyến rũ. Tại Kyoto và Tokyo, du khách có thể chiêm ngưỡng những tán lá tuyệt đẹp cho đến tận tháng 11, tạo nên một kỳ nghỉ cuối thu hoàn hảo.

Italy xếp thứ 2 nhờ thời tiết ôn hòa, lượng khách giảm so với mùa hè và các trải nghiệm ẩm thực theo mùa.

Thái Lan đứng thứ 3 với lợi thế mùa mưa dần kết thúc từ tháng 10. Tháng 11 là thời điểm thích hợp cho các hoạt động khám phá miền Bắc, tham dự lễ hội đèn trời Yi Peng tại Chiang Mai và du lịch biển ở một số khu vực.

Các điểm đến còn lại trong danh sách lần lượt gồm Ý, Thái Lan, khu vực Nam Mỹ, Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, New Zealand, Úc, một số nơi châu Phi, Na Uy, Philippines và New York.

Lonely Planet là nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch thành lập năm 1973 tại Australia, hiện thuộc tập đoàn Red Ventures của Mỹ. Danh sách phản ánh xu hướng quan tâm của độc giả đối với các điểm đến, không phải đánh giá độc lập về vẻ đẹp cảnh quan hay chất lượng du lịch.