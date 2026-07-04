Peru chính thức có nữ Tổng thống đầu tiên

ANTD.VN - Cơ quan bầu cử cấp cao nhất của Peru ngày 3-7 tuyên bố bà Keiko Fujimori là Tổng thống đắc cử của quốc gia Nam Mỹ này.

Nữ Tổng thống đầu tiên của Peru, bà Keiko Fujimori

Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần kiểm phiếu căng thẳng với tỷ lệ sít sao chưa từng có trong lịch sử.

Tại buổi lễ công bố chính thức tổ chức ở Thủ đô Lima, Chủ tịch Ban Thư ký Bầu cử Quốc gia Peru (JNE), ông Roberto Burneo, tuyên bố: "Tôi chính thức công bố bà Keiko Sofia Fujimori Higuchi là Tổng thống nước Cộng hòa Peru, và ông Luis Fernando Galarreta Velarde là Phó Tổng thống thứ nhất".

Ngay sau khi nhận được thông báo chính thức, nữ chính trị gia 51 tuổi đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cử tri trên mạng xã hội X: "Một chương mới đã bắt đầu. Chúng tôi đón nhận trọng trách này với tinh thần trách nhiệm, sự khiêm nhường và ý thức sâu sắc về nghĩa vụ đối với tổ quốc".

Đây là lần thứ tư bà Keiko Fujimori ra tranh cử Tổng thống sau ba lần thất bại trước đó.

Trong cuộc bỏ phiếu vòng hai đầy kịch tính vừa qua, bà đã giành chiến thắng suýt soát với 50,135% số phiếu bầu, chỉ nhỉnh hơn một chút so với đối thủ cánh tả Roberto Sanchez (49,865% số phiếu).

Khoảng cách giữa hai ứng viên chỉ vỏn vẹn khoảng 50.000 phiếu trên tổng số 18 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Trước đó, ông Sanchez đã đệ đơn khiếu nại các dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm phiếu, song cơ quan bầu cử quốc gia đã bác bỏ yêu cầu hủy bỏ kết quả.

Tân Tổng thống Keiko Fujimori là con gái của cố Tổng thống Alberto Fujimori - người từng điều hành Peru với "bàn tay sắt" từ năm 1990 đến năm 2000.

Ông Alberto có công lao trấn áp lực lượng nổi dậy và kiềm chế cuộc khủng hoảng siêu lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng bị kết án tù vì các tội danh tham nhũng và vi phạm nhân quyền.

Bà Keiko cũng từng phải ngồi tù nhiều tháng từ năm 2018 đến 2020 để phục vụ điều tra các cáo buộc gian lận tài chính, trước khi các cáo buộc này được bãi bỏ hoàn toàn vào năm ngoái.

Bà Keiko Fujimori sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 28-7 tới, kế nhiệm nhà lãnh đạo lâm thời Jose Maria Balcazar, với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031.

Nữ Tổng thống đầu tiên của Peru sẽ phải tiếp quản một đất nước đang bị rạn nứt sâu sắc về mặt chính trị và phải đối mặt với làn sóng tội phạm có tổ chức vô cùng nhức nhối, đặc biệt là nạn tống tiền từ các băng đảng vũ trang.