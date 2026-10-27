Làm rõ việc nữ Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng 125 tỷ đồng mua bất động sản, tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án nữ Chủ tịch Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh do có hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối kêu gọi vốn phát triển dự án trồng Sâm Ngọc Linh để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Dùng tiền của nhà đầu tư để “buôn đất”

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bà chủ Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) Phạm Mỹ Hạnh do có hành vi ký 3.623 hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền thu được là hơn 1.279 tỷ đồng (tổng số cả hợp đồng đã tất toán và hợp đồng chưa tất toán) sau đó chiếm đoạt.

Nữ Chủ tịch Công ty Tâp đoàn Mỹ Hạnh - Phạm Mỹ Hạnh (thời điểm trước khi bị khởi tố).

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Hạnh và các bị can khác. Tháng ́́́8-2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nhưng sau đó trả hồ để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề, trong đó có việc sử dụng nguồn tiền phạm pháp đầu tư bất động sản.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã tiến hành làm rõ nhà đất, các căn hộ, ô tô, dự án đầu tư của Phạm Mỹ Hạnh mua… Theo đó, CQĐT xác định, trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 4-2022, Phạm Mỹ Hạnh đã mua đi bán lại nhiều bất động sản và tài sản.

Đơn cử, tháng 7-2021, Hạnh mua bất động sản là đất ở tại B7 Lô E9 Phạm Hùng, Hà Nội. Sau đó, tháng 3-2023, bà chủ sâm Ngọc Linh bán bất động sản này cho một cá nhân khác với giá 13 tỷ đồng.

Tháng 12-2021, Phạm Mỹ Hạnh đặt cọc 50% giá trị bất động sản có diện tích 12.000m2 ở tỉnh Kon Tum với giá chuyển nhượng là 20 tỷ đồng. Hạnh sau đó chuyển nhượng lô đất này cho một cá nhân khác.

Những người mua bất động sản, tài sản từ Hạnh khai họ không có mối quan hệ quen biết với bị can, không biết nguồn gốc tiền Hạnh sử dụng để mua bất động sản, tài sản và cũng không biết mục đích bà chủ Sâm Ngọc Linh mua bất động sản, tài sản.

Toàn bộ tài sản, bất động sản đều được những người liên quan mua để sử dụng, không phải nhằm mục đích chuyển nhượng để đứng tên hộ Phạm Mỹ Hạnh.

Tại CQĐT, bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh thừa nhận việc sử dụng tiền của các nhà đầu tư để mua các bất động sản, tài sản nói trên. Hạnh khai nhận việc mua, đặt cọc các bất động sản, tài sản này phục vụ vào mục đích hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh.

Nữ Chủ tịch Công ty Tâp đoàn Mỹ Hạnh - Phạm Mỹ Hạnh (tại phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung).

Mặc dù biết số tiền đầu tư do các nhà đầu tư nộp vào công ty để đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh nhưng do dự án chưa phát sinh lãi nên Hạnh hi vọng sử dụng tiền của các nhà đầu tư mua, bán bất động sản để có thể phát sinh lợi nhuận và có tiền chi trả cho các hoạt động của công ty cũng như trả lãi cho các nhà đầu tư.

Số tiền sau khi mau đi bán lại tài sản, bất động sản, Hạnh đã sử dụng toàn bộ số tiền này để chỉ trả cho các nhà đầu tư và hiện nay không còn sở hữu tài sản, bất động sản nào.

Không có mục đích che giấu tiền phạm pháp

Tại Kết luận điều tra bổ sung, CQĐT xác định, từ tháng 7-2021 đến tháng 4-2022, Phạm Mỹ Hạnh đã sử dụng 125 tỷ đồng là tiền của các nhà đầu tư nộp vào Công ty Mỹ Hạnh để mua, đặt cọc bất động sản, tài sản.

Mục đích của Hạnh là chờ các bất động sản trên phát sinh lợi nhuận thì sẽ bán kiếm lời để có dòng tiền trả lãi cho các nhà đầu tư và chi phí hoạt động của công ty, không nhằm mục đích che giấu nguồn gốc của số tiền phạm tội mà có.

Thực tế, sau khi bán bất động sản, tài sản, Hạnh đã sử dụng tiền để duy trì hoạt động của công ty, chỉ trả lãi suất cho các nhà đầu tư, hiện nay không còn sở hữu tài sản, bất động sản nào.

CQĐT xác định, việc bị can sử dụng tiền của các nhà đầu tư mua các bất động sản, tài sản sau đó bán những bất động sản, tài sản này lấy tiền để duy trì hoạt động của công ty và trả nợ cho các nhà đầu tư nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Rửa tiền”.

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT nhận được kết quả ủy thác điều tra của 4 đơn vị và đã tiếp tục tiến hành ghi lời khai nhà đầu tư này.

Theo đó, tổng số nhà đầu tư có hợp đồng chưa tất toán là 21 trường hợp với tổng số 64 hợp đồng, tương ứng với 21,7. Tuy nhiên, những người này đã được ghi nhận tại Bản kết luận điều tra vụ và đề nghị truy tố đối với Phạm Mỹ Hạnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ngày 28-2-2025.

Đông đảo bị hại đến phiên tòa (trả hồ sơ điều tra bổ sung) với mong muốn lại tiền.

Với kết quả điều tra bổ sung này CQĐT xác định, bị can Phạm Mỹ Hạnh để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, đã đưa ra thông tin gian dối về việc triển khai dự án trồng Sâm Ngọc Linh, cam kết trả lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư.

Nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một số lượng nhỏ tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các đơn vị được cấp phép trồng cây dược liệu để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Phần còn lại, bị can sử dụng để trả hoa hồng, sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Đến nay, bị can mất khả năng thanh toán. Hành vi của Phạm Mỹ Hạnh đủ các yếu tố cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 - Bộ luật hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, CQĐT chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung, bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và đề nghị truy tố Phạm Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.