Bắt đối tượng mang súng đạn gần sân golf của ông Trump trước sự kiện gây quỹ

ANTD.VN - Lực lượng chức năng bang California, Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông mang theo súng đạn sau khi phát hiện người này có dấu hiệu theo dõi công tác bảo vệ tại sân golf của Tổng thống Donald Trump, chỉ 2 ngày trước khi diễn ra sự kiện gây quỹ của đảng Cộng hòa.

Sân golf của Tổng thống Trump ở Los Angeles

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, người đàn ông 38 tuổi bị phát hiện chụp ảnh, quay video khu vực sân golf Trump National Golf Club ở Rancho Palos Verdes, phía nam thành phố Los Angeles.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi của người này có một hộp tiếp đạn 16 viên, trong khi trên ô tô có một khẩu súng ngắn đã lên đạn.

Khám xét nơi ở của nghi phạm vào ngày 3-8, cảnh sát thu giữ nhiều súng, băng đạn, áo giáp chống đạn cùng các cuốn sổ ghi chép chứa những nội dung được đánh giá là "đáng lo ngại".

Nghi phạm bị bắt với các cáo buộc mang theo súng trái phép và tàng trữ loại đạn bị cấm. Ngoài ra, người này cũng đang bị Sở Cảnh sát El Segundo điều tra có liên quan đến một vụ cướp.

Toàn cảnh sân golf

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles cho biết hiện không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng, đồng thời chưa công bố bằng chứng cho thấy nghi phạm có kế hoạch tấn công Tổng thống Donald Trump.

Thông tin về vụ bắt giữ được công bố khi ông Trump chuẩn bị tới sân golf Trump National Golf Club để tham dự buổi gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến an ninh của Tổng thống Trump sau khi một người đàn ông bị kết tội âm mưu ám sát ông tại khu nghỉ dưỡng và sân golf của ông ở bang Florida năm 2025.