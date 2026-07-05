Anh-Italy-Nhật gia hạn hợp đồng hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

ANTD.VN - Một tổ chức gồm Anh, Italy và Nhật Bản, được thành lập với mục đích phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, đã gia hạn hợp đồng với liên doanh phụ trách thiết kế máy bay này.

Khuôn khổ hợp tác ba bên có tên Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), còn tổ chức điều hành dự án là Tổ chức Chính phủ Quốc tế GCAP (GIGO).

Hôm 3-7, GIGO và liên doanh trên thông báo đã ký hợp đồng thứ 2 trị giá 4,6 tỷ bảng Anh (khoảng 6,1 tỷ USD) cho giai đoạn kéo dài đến cuối năm 2027. Hợp đồng đầu tiên đã hết hạn vào cuối tháng 6 vừa qua.

Trước đó, đã có quan ngại rằng khó khăn về tài chính của Anh có thể ảnh hưởng đến chương trình phát triển này. Tuy nhiên, mới đây, Anh đã công bố sẽ cấp ngân sách cho chương trình theo kế hoạch chi tiêu quốc phòng của nước này.

Ba quốc gia đặt mục tiêu phát triển loại máy bay chiến đấu có khả năng phối hợp tác chiến với máy bay không người lái và có tính năng tốt hơn so với các mẫu máy bay hiện đại đang được sử dụng. Dự kiến, máy bay sẽ được đưa vào triển khai trong năm 2035.

Bộ quốc phòng Anh nhấn mạnh hợp đồng mới này sẽ thúc đẩy giai đoạn thiết kế tiếp theo của máy bay thông qua việc xác lập các yêu cầu chủ chốt và tiến hành những thử nghiệm nghiêm ngặt.