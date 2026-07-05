Lý do Lãnh đạo Tối cao Iran bị từ chối yêu cầu dự lễ tang cha

ANTD.VN - Các quan chức an ninh Iran đã từ chối yêu cầu của Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei về việc tham dự lễ tang cha, cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei.

Người dân tham dự lễ tiễn biệt cố Lãnh đạo Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tại Thủ đô Tehran ngày 4-7

Theo nguồn tin, ông Mojtaba không được tham dự là do lo ngại Israel sẽ sát hại ông Mojtaba hoặc theo dấu ông về nơi ẩn náu.

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay, ông Mojtaba đã tìm cách tham dự lễ chôn cất người cha của mình, dự kiến diễn ra ngày 9-7, tại Mashhad và thực hiện các nghi lễ, nhưng cho đến nay đều bị từ chối.

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương. Cha ông, vợ và con trai ông đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran ngày 28-2.



Ngày 4-7, Lễ tiễn biệt kéo dài 2 ngày dành cho cố Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei, đã bắt đầu tại nhà nguyện Mosalla của Imam Khomeini. Đông đảo người dân từ khắp Iran đã đổ về tiễn đưa ông.

Thi thể của cố lãnh đạo và 4 thành viên gia đình ông, những người thiệt mạng cùng ông trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel được đặt trên một bệ cao.

Người dân Iran tiếc thương cố Lãnh đạo Tối cao

Những người đến viếng từ mọi tầng lớp xã hội đã cầm ảnh của cố lãnh đạo và cờ Iran, đồng thời hô vang các khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.

Chính quyền Iran đã áp đặt các biện pháp hạn chế giao thông nghiêm ngặt ở Tehran, đặc biệt là xung quanh Mosalla, đồng thời bố trí các dịch vụ hỗ trợ rộng rãi để phục vụ những người đến viếng.

Người dân từ khắp cả nước đổ về Tehran tham dự lễ tang

Sự kiện kéo dài hai ngày này diễn ra sau buổi lễ ở Tehran 3-7, nơi các quan chức cấp cao của Iran và nước ngoài đã đến viếng vị lãnh đạo quá cố.

Vào ngày 6-7, nghi lễ rước tang lễ sẽ được tổ chức tại Tehran, dự kiến ​​thu hút đông đảo người dân Iran và các quốc gia khác trong khu vực.

Tiếp đó, ngày 7-7 sẽ diễn ra nghi lễ tại thành phố Qom ở miền trung Iran. Thi hài của nhà lãnh đạo sẽ được chuyển đến Iraq để tiến hành các nghi lễ tiếp theo tại các thành phố Najaf và Karbala của Iraq.

Cố Lãnh đạo Tối cao sẽ được an táng tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào ngày 8-7.