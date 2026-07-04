Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Kostyantynivka, chọc thủng phòng tuyến Donbass của Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã làm chủ hoàn toàn thành phố chiến lược Kostyantynivka ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi đạt được mục tiêu

Đây được coi là đòn giáng mạnh vào hệ thống phòng ngự của Kiev, mở toang cánh cửa dẫn đến những đô thị lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại khu vực Donbass.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng nhất của lực lượng Nga trên chiến trường kể từ đầu năm đến nay, sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.

Phát biểu trước giới truyền thông quốc tế ngày 3-7, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Kostyantynivka đã bị sáp nhập hoàn toàn. Thành phố hiện nằm trọn vẹn dưới sự kiểm soát của quân đội chúng tôi".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có cuộc điện đàm và làm việc trực tiếp với các tướng lĩnh tại trung tâm chỉ huy chiến dịch để chúc mừng chiến công này.

Xuất hiện trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Vladimir Putin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các binh sĩ và nhấn mạnh việc kiểm soát Kostyantynivka mang "ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng".

Ông Putin khẳng định quân đội Nga đang giữ vững thế chủ động chiến lược trên toàn bộ chiến tuyến dài hơn 1.000 km.

Kostyantynivka - thành phố từng có hơn 78.000 dân trước chiến tranh, được ví như "tấm khiên" cuối cùng bảo vệ cho hai đại đô thị Kramatorsk và Sloviansk. Đây là mục tiêu mà Điện Kremlin quyết tâm kiểm soát để hoàn thành chiến dịch giải phóng hoàn toàn vùng Donbass.

Chỉ huy chiến trường của Nga, ông Anton Grunis, cho biết các đơn vị đặc nhiệm hiện đang triển khai chiến dịch quét sạch và loại bỏ các nhóm binh sĩ Ukraine cuối cùng còn ẩn nấp trong các tòa hầm ngầm và các đống đổ nát.

Cùng với việc tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết đà tiến công đang được mở rộng sang các mặt trận khác.

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov tiết lộ các mũi thiết giáp của Nga hiện chỉ còn cách Zaporizhzhia, thủ phủ công nghiệp miền Nam với 700.000 dân chỉ 9 km.

Trong khi đó ở hướng Bắc, các lực lượng Nga cũng đã tiếp cận và cách thành phố chiến lược Sumy chỉ khoảng 10 km.

Việc mất Kostyantynivka đặt quân đội Ukraine vào tình thế vô cùng ngặt nghèo. Phòng tuyến Donbass do Kiev dày công xây dựng suốt nhiều năm qua đang có nguy cơ sụp đổ dây chuyền dưới áp lực pháo binh và thiết giáp áp đảo của phía Nga.