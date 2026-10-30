Á hậu Huỳnh Minh Kiên thử sức với phim đề tài chiến tranh

ANTD.VN - Lấy bối cảnh Chiến khu Đ, căn cứ Cách mạng quan trọng ở miền Đông Nam, phim điện ảnh "Giao điểm sinh tử” tái hiện cuộc truy tìm kho vũ khí giữa rừng sâu và những thử thách sinh tử của người lính trong chiến tranh.

Dự án phim do Công ty cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất, thuộc thể loại lịch sử, hành động và tâm lý chiến tranh. Những thước phim do đạo diễn Ngô Xuân Phước dàn dựng, chuyển thể từ tác phẩm "Cuộc truy tầm kho vũ khí" của nhà văn Đoàn Giỏi.

Theo đó, câu chuyện diễn ra tại Chiến khu Đ năm 1952, xoay quanh nhiệm vụ tìm kiếm một kho vũ khí do quân Nhật bỏ lại. Chiến khu Đ hình thành năm 1946, là căn cứ địa Cách mạng quan trọng ở miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Địa bàn này gắn với hoạt động xây dựng lực lượng và tổ chức kháng chiến của quân dân Nam Bộ.

Trong phim, cuộc truy tìm kho vũ khí trở thành cuộc đối đầu giữa đội chiến sĩ Cách mạng do chỉ huy Ninh dẫn đầu và toán biệt kích Pháp do sĩ quan Laurent chỉ huy. Trong hành trình ấy, những hiểm nguy từ địa hình rừng núi đan xen với các thử thách về lòng tin và tình đồng đội. Đặc biệt, cuộc truy tìm không chỉ đặt ra yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ mà còn buộc các nhân vật đối diện với những nghi ngờ và lựa chọn trong hoàn cảnh sống còn.

Bên cạnh yếu tố hành động, phim còn đề cập đến đời sống riêng của những người lính trẻ, với những tình cảm và dự định còn dang dở. Nhiệm vụ đưa kho vũ khí về căn cứ đặt họ trước sự lựa chọn giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm với tập thể. Tình đồng đội, sự giúp đỡ của người dân địa phương và những hy sinh trong chiến tranh là các nội dung được lồng ghép vào hành trình của các nhân vật.

Đạo diễn Ngô Xuân Phước cho biết, ông có tình yêu với các tác phẩm lịch sử và sáng tác của nhà văn Đoàn Giỏi từ khi còn nhỏ. Khi chuyển thể "Cuộc truy tầm kho vũ khí" lên màn ảnh rộng, ê-kíp đã dành khoảng 6 tháng để hoàn thiện kịch bản, qua nhiều lần chỉnh sửa và tham vấn ý kiến chuyên gia. Tổng thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn một năm.

Bối cảnh rừng sâu với địa hình hiểm trở là một trong những yếu tố tạo nên thử thách cho hành trình truy tìm kho vũ khí trong phim. Trên đường thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ phải đối mặt với thác lũ, những trận phục kích và nguy cơ bị chia cắt đội hình. Các tình huống này đẩy câu chuyện từ một nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí thành cuộc đối đầu căng thẳng, nơi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của đồng đội và kết quả nhiệm vụ.

Bên cạnh cuộc truy tìm kho vũ khí, phim còn khai thác mối quan hệ giữa những người cùng chiến đấu và sự giúp đỡ của đồng bào địa phương. Trong hoàn cảnh hiểm nguy, sự cưu mang, dẫn đường của người dân trở thành điểm tựa để các chiến sĩ tiếp tục hành trình. Tác phẩm qua đó mở rộng câu chuyện khỏi những cuộc đụng độ giữa hai lực lượng, tập trung vào tình đồng chí, tình đồng bào và những lựa chọn của con người trước ranh giới sống còn.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Hiếu Nguyễn, Hoài Phong, Minh Kiên, Quỳnh Anh, Sỹ Toàn, Sơn Nguyễn, Thanh Hiền, Thạch Kim Long cùng một số diễn viên khác. Đáng chú ý, phim có sự tham gia của Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong vai một nữ chiến sĩ hoạt động tại Chiến khu Đ năm 1952. Sau "Bus: Chuyến xe một chiều" và "Trại buôn người", đây là dự án điện ảnh tiếp theo đánh dấu nỗ lực theo đuổi môn nghệ thuật thứ Bảy của người đẹp sinh năm 2004. Nếu những vai diễn trước đưa Minh Kiên đến với các nhân vật có hoàn cảnh và số phận riêng biệt trong đời sống đương đại thì "Giao điểm sinh tử" mở ra cơ hội để cô thử sức với hình tượng nhân vật đặt trong bối cảnh chiến tranh. Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh cũng cho thấy Minh Kiên đang từng bước tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

"Giao điểm sinh tử" do Công ty cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất, hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa ấn định thời điểm cụ thể phát hành ngoài rạp chiếu.