CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% vì đâu?

ANTD.VN - Các nhóm hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đều tăng trong 9 tháng năm 2026, trong đó chỉ số giá giao thông tăng đáng kể do xu hướng đi lên của giá xăng dầu.

Giá xăng dầu tăng tác động lớn đến CPI

Trong 9 tháng, diễn biến CPI cụ thể như sau. Tháng 1, CPI tăng 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt lợn tăng. Bước sang tháng 2, do trùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ và đi lại của người dân tăng cao, làm cho giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng.

Tháng 3, mặc dù là tháng sau Tết nhưng CPI không giảm theo quy luật hằng năm mà tăng 1,23%, mức cao nhất trong 9 tháng, chủ yếu do giá xăng dầu tăng mạnh theo diễn biến thị trường thế giới. Tháng 4, giá xăng dầu hạ nhiệt nhưng giá gas tăng mạnh khiến CPI tiếp tục tăng 0,84%.

Tháng 5, CPI tiếp tục tăng 0,29% do giá điện, nước sinh hoạt và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng. Đến tháng 6, CPI giảm 0,39%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu giảm mạnh. Tháng 7, xu hướng giảm của CPI tiếp tục nhưng mức giảm thấp hơn tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu và giá một số mặt hàng lương thực và thực phẩm giảm.

Sang tháng 8, CPI tăng trở lại khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng theo giá thế giới. Tháng 9, CPI tiếp tục duy trì đà tăng, chủ yếu do giá xăng dầu tăng và một số cơ sở giáo dục điều chỉnh tăng học phí năm học mới. Tính chung 9 tháng năm 2026, bình quân mỗi tháng CPI tăng 0,46% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng CPI trong 9 tháng năm 2026 có xu hướng tăng nhanh trong những tháng đầu năm, đạt mức cao nhất vào tháng 5, sau đó giảm trong tháng 6 và tháng 7 trước khi tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9.

Bình quân 9 tháng năm nay, CPI tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,27% của 9 tháng năm 2025. Mức tăng này chủ yếu do giá xăng dầu, giá gas tăng cao theo diễn biến của thị trường thế giới; cùng với đó, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng do giá vật liệu xây dựng, chi phí sửa chữa và nhu cầu sử dụng điện tăng; giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng. Bên cạnh đó, giá dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế tăng cũng góp phần làm CPI chung tăng.

Trước diễn biến giá cả nêu trên, kết luận phiên họp Chính phủ ngày 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, địa phương kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ mức tăng CPI bình quân năm 2026 như mục tiêu Quốc hội giao (khoảng 4,5%). Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, giữa áp lực giá xăng dầu thế giới tăng mạnh.

Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu để kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.