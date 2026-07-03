Xe buýt mất lái lao xuống vực sâu, 40 người tử vong

ANTD.VN - Sáng sớm 3-7, chiếc xe buýt chở khách chạy quá tốc độ đã lao xuống vực sâu ở Tây Nam Pakistan, khiến 40 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Giới chức Pakistan cho biết, đây là một trong những vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất trong những năm gần đây tại nước này.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Balochistan, ông Shahid Rind nói rằng, xe buýt bị mất kiểm soát và rơi xuống vực sâu ở Dana Sar, một khu vực hẻo lánh gần ranh giới giữa các tỉnh Balochistan và Khyber Pakhtunkhwa.

Ông Rind cho biết, phương tiện này không chỉ chở khách của nó mà còn chở khách của một chiếc xe buýt khác bị hỏng, khiến xe bị quá tải. Ông Rind nói rằng lực lượng cứu hộ đang nỗ lực xác định danh tính những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục. Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo những người bị thương được chăm sóc y tế tốt nhất có thể.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Pakistan do điều kiện đường sá xuống cấp, việc thực thi luật giao thông không đầy đủ và thói quen lái xe không an toàn, đặc biệt ở các vùng núi.

Hồi tháng 5 vừa qua, một xe buýt cỡ nhỏ đã đâm vào chiếc xe buýt đang đỗ trên tuyến đường ở Tây Bắc Pakistan, khiến 17 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.