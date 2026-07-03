Indonesia: Phiến quân ly khai bắn chết phi công Mỹ, đốt cháy máy bay tại Papua

ANTD.VN - Lực lượng an ninh Indonesia ngày 3-7 đã tìm thấy thi thể của phi công Mỹ, người đã bị các tay súng thuộc nhóm phiến quân ly khai vũ trang phục kích, bắn chết và phóng hỏa đốt cháy một máy bay dân sự tại vùng rừng núi Papua.

Phi công Nicholas F. Goselin

Nạn nhân được xác định là Nicholas F. Goselin, phi công làm việc cho hãng hàng không tư nhân PT AMA của Indonesia.

Vụ việc xảy ra ngày 2-7, khi máy bay vừa hạ cánh xuống đường băng Ipdeheik thuộc làng Balinggama, huyện Yahukimo, tỉnh Papua.

Ngay sau khi phi công Goselin báo cáo hạ cánh an toàn, đài kiểm soát không lưu đã hoàn toàn mất liên lạc với máy bay này.

Lực lượng ly khai TPNPB (Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua) sau đó đã công bố một đoạn video nhận trách nhiệm. Trong video, các tay súng mang theo súng trường và rìu bên cạnh xác máy bay đang bốc cháy ngùn ngụt.

Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch Habema, Tướng Riyanto, cho biết đội đặc nhiệm gồm 10 binh sĩ tinh nhuệ đã được triển khai cấp tốc bằng đường hàng không.

Sau chiến dịch áp sát và đấu súng chớp nhoáng để giành lại quyền kiểm soát đường băng này, lực lượng an ninh mới có thể đưa được thi thể của phi công người Mỹ ra ngoài.

Người phát ngôn của phe phiến quân ly khai, Sebby Sambom cho biết chiếc máy bay trên đã vi phạm lệnh cấm bay dân sự trong vùng do họ thiết lập.

Nhóm này cáo buộc các hãng bay tư nhân đã tiếp tay cho quân đội chính phủ khi vận chuyển binh sĩ và hậu cần vào sâu trong Papua.

Tuy nhiên, quân đội Indonesia đã lập tức bác bỏ, khẳng định trên máy bay chỉ chở 7 hành khách là dân thường bản địa Papua trong đó bao gồm 3 phụ nữ và tất cả họ đều may mắn thoát nạn.