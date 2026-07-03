Google thua kiện chống độc quyền, chịu mức phạt kỷ lục 4,1 tỷ euro

ANTD.VN - Google thua trong "cuộc chiến" kéo dài chống lại mức phạt chống độc quyền kỷ lục của EU vì sử dụng hệ điều hành di động Android để chặn các đối thủ cạnh tranh.

Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) - tòa án cấp cao nhất của Liên minh châu Âu ngày 2-7 đã ra phán quyết giữ nguyên án phạt độc quyền kỷ lục trị giá 4,1 tỷ euro (4,7 tỷ USD) đối với tập đoàn công nghệ Google.

Án phạt này vốn do Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan quản lý chống độc quyền của EU áp đặt từ năm 2018. Vào thời điểm đó, EC cáo buộc Google đã lạm dụng sự chiếm lĩnh tuyệt đối của hệ điều hành Android để chặn các đối thủ cạnh tranh.

Google bị cáo buộc đã dùng vị thế của mình để ép buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải cài đặt sẵn công cụ tìm kiếm Google Search và trình duyệt Google Chrome nếu muốn sử dụng kho ứng dụng Google Play.

Hành vi này gần như đã chặn đứng cơ hội tiếp cận thị trường của các công cụ tìm kiếm và trình duyệt của đối thủ.

Ban đầu, mức phạt được đưa ra là 4,3 tỷ euro. Đến năm 2022, Tòa sơ thẩm liên bang EU đã giữ nguyên các kết luận luận tội nhưng giảm nhẹ số tiền phạt xuống còn 4,1 tỷ euro. Mức phạt này cho đến nay vẫn là mức phạt chống độc quyền cao nhất trong lịch sử liên minh.

Trong đơn kháng cáo lên Tòa tối cao ECJ, Google cho rằng các cáo buộc của EU là vô căn cứ và án phạt này đang trực tiếp triệt tiêu động lực đổi mới sáng tạo.

Google cho rằng EU đã "bất công" khi làm ngơ trước các hành vi tương tự của Apple vốn luôn ưu tiên các dịch vụ như trình duyệt Safari trên iPhone.

Google cũng khẳng định người dùng Android không hề bị ép buộc và họ có thể dễ dàng tải về các ứng dụng đối thủ chỉ bằng một cú chạm. Tuy nhiên, các lập luận này đã bị cố vấn pháp lý của Tòa tối cao EU bác bỏ.

Trong giai đoạn từ năm 2017-2019, Google đã bị EU tuyên các án phạt chống độc quyền với tổng trị giá lên tới 8,2 tỷ euro. Gần đây nhất, vào tháng 9-2026, Google tiếp tục bị thêm án phạt 2,95 tỷ euro vì hành vi ưu ái cho dịch vụ quảng cáo của chính mình.

Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) của EU cho phép các cơ quan quản lý áp đặt ngay danh sách những việc các tập đoàn công nghệ được phép và không được phép làm, thay vì phải mất nhiều năm điều tra như trước. Google hiện đang là mục tiêu của hàng loạt cuộc điều tra chính thức theo luật mới này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng dữ dội trước động thái cứng rắn liên tiếp của EU. Người đứng đầu Nhà Trắng cáo buộc EU đang cố tình nhắm mục tiêu một cách bất công vào các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ để bảo hộ đồng nội tệ.

Ông Trump liên tục đưa ra những lời đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trả đũa nhắm vào hàng hóa xuất khẩu của EU sang Mỹ nếu liên minh này không dừng các hành động pháp lý nhắm vào các gã khổng lồ công nghệ.