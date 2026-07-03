Chính phủ Anh xin lỗi về 'vết nhơ lịch sử' tước đoạt trẻ sơ sinh

ANTD.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 2-7 đã xin lỗi công khai trước Quốc hội về vai trò của nhà nước trong chiến dịch ép buộc hàng chục nghìn bà mẹ đơn thân phải từ bỏ con ruột của mình.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp các nhà hoạt động về nạn ép buộc nhận con nuôi, ngày 2-7-2026

Đây là một hủ tục tàn nhẫn kéo dài nhiều thập kỷ trong lịch sử nước Anh, để lại những vết sẹo tâm lý hằn sâu chưa thể chữa lành.

Phát biểu trước Hạ viện Anh vào ngày 2-7, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định chính phủ "vô cùng xin lỗi" vì những gì ông gọi là "vết nhơ trong lịch sử đất nước".

Theo số liệu thống kê, có khoảng 185.000 trẻ sơ sinh của các bà mẹ chưa kết hôn đã bị đưa đi làm con nuôi tại Anh và xứ Wales trong giai đoạn từ năm 1949 đến 1976.

Những người phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn đã bị hệ thống công quyền, y tế và các tổ chức tôn giáo "ép buộc, dọa nạt hoặc lừa gạt" để họ tin rằng bản thân không có lựa chọn nào khác ngoài việc giao con cho người khác.

Nhiều thế hệ trẻ em đã lớn lên với vết thương lòng khi nghĩ rằng mình là những đứa trẻ bị bỏ rơi, trong khi các bà mẹ phải gánh chịu sự sỉ nhục, ám ảnh tội lỗi và bị ép phải tin rằng "đứa trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu không có mẹ".

Nhiều nghị sĩ có mặt tại nghị trường đã không kìm được nước mắt khi kể lại câu chuyện của chính gia đình mình.

Bà Ann Keen, cựu Bộ trưởng Y tế Anh, nghẹn ngào chia sẻ đứa con đầu lòng của bà đã bị tước đoạt vào năm 1966 khi bà mới 17 tuổi.

"Lời xin lỗi này đã giúp tôi được giải thoát khỏi nỗi hổ thẹn đeo bám cả đời. Chúng tôi luôn bị cáo buộc là đã vứt bỏ con mình, nhưng sự thật là chúng tôi bị tước đoạt" - bà Ann Keen nói.

Trước đây, chính phủ thuộc Đảng Bảo thủ đã từ chối đưa ra lời xin lỗi với lập luận rằng "nhà nước không chủ động ủng hộ các hành vi này".

Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer khẳng định: "Hành vi ép buộc nhận nuôi là kết quả của một hệ thống ăn sâu bám rễ từ chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo cho đến hệ thống y tế và chăm sóc xã hội. Nhà nước phải chịu trách nhiệm về các hệ thống mà mình đã cấp vốn và hợp pháp hóa".

Lời xin lỗi của Chính phủ Anh được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Giáo hội Anh lên tiếng xin lỗi về vai trò của mình trong các trại tế bần chăm sóc bà mẹ đơn thân.

Cùng với lời xin lỗi, Chính phủ Anh cũng công bố các gói hỗ trợ đặc biệt cho các nạn nhân, bao gồm việc nới lỏng quyền tiếp cận hồ sơ nhận nuôi và hỗ trợ điều trị tâm lý chuyên khoa.