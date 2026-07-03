Nhật Bản công bố con số gây sốc: 350.000 người từng sử dụng cocaine

ANTD.VN - Một nghiên cứu quy mô lớn do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 2-7 cho thấy, có tới 350.000 người trong độ tuổi từ 15-64 tại quốc gia này từng sử dụng cocaine.

Cảnh sát Nhật Bản tuần tra

Đây là con số kỷ lục kể từ khi phương pháp nghiên cứu hiện tại được áp dụng vào năm 2007.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các chiến dịch triệt phá tội phạm ma túy của lực lượng cảnh sát Nhật Bản liên tục ghi nhận những số liệu kỷ lục.

Báo cáo do nhóm nghiên cứu thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thực hiện thông qua cuộc khảo sát quốc gia. Kết quả cho thấy có 0,4% số người được hỏi thừa nhận từng sử dụng cocaine ít nhất một lần trong đời.

Xét theo giới tính, có 0,5% nam giới (tương đương 210.000 người) và 0,3% nữ giới (tương đương 140.000 người) dính líu đến loại chất cấm này.

Đáng chú ý, độ tuổi chiếm tỷ lệ sử dụng cocaine cao nhất lại rơi vào nhóm những người ở độ tuổi 40, với tỷ lệ 0,7% (khoảng 130.000 người).

Tuy nhiên, cần sa mới là loại ma túy bất hợp pháp bị lạm dụng nhiều nhất tại Nhật Bản với tỷ lệ 1,6% người thừa nhận sử dụng, tương đương khoảng 1,41 triệu người trên quy mô dân số.

Ông Takuya Shimane, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Thần kinh và Tâm thần Quốc gia Nhật Bản, cảnh báo: "Trước đây, các chất kích thích dạng đá (amphetamine) là nhóm ma túy phổ biến nhất tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thị trường ngầm đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang cần sa và cocaine, tương tự như xu hướng tại châu Âu và Mỹ".

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh chính phủ cần lập tức ban hành các biện pháp mạnh tay để ngăn ngừa tình trạng tái nghiện trong cộng đồng.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA), trong năm qua, lực lượng an ninh đã bắt giữ và xử lý 804 đối tượng liên quan đến các tội danh về cocaine, tăng mạnh 218 người so với năm trước đó.

Phần lớn các nạn nhân và đối tượng phạm tội đều dễ dàng tiếp cận, mua bán nguồn cung cấp ma túy thông qua các nền tảng mạng xã hội trực tuyến ẩn danh.

Khảo sát cũng chỉ ra nhóm thanh niên ở độ tuổi 20 là đối tượng bị chèo kéo, dụ dỗ sa ngã nhiều nhất. Nam giới thường bị tiếp cận để mời chào cần sa, trong khi nữ giới lại là mục tiêu tấn công của các đầu nậu bán cocaine.

Bên cạnh cocaine và cần sa, cuộc khảo sát cũng tiến hành rà soát mức độ ảnh hưởng của fentanyl - loại thuốc gây nghiện thuộc nhóm opioid đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người tại Mỹ.

Kết quả cho thấy tình hình tại Nhật Bản vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát khi chỉ có duy nhất 2 người thừa nhận từng lạm dụng loại thuốc này sau khi được bác sĩ kê đơn điều trị bệnh.

"Dù fentanyl vẫn được phê duyệt để sử dụng trong một số phác đồ điều trị y tế đặc biệt tại Nhật Bản, nhưng quy trình phân phối và quản lý loại dược chất này từ gốc luôn được các cơ quan chức năng giám sát cực kỳ nghiêm ngặt và chặt chẽ" - chuyên gia Takuya Shimane nói.

Nhật Bản đã bắt đầu triển khai các cuộc khảo sát quốc gia định kỳ hai năm một lần về tình trạng lạm dụng chất gây nghiện kể từ năm 1995.

Giới chuyên gia nhận định, con số thực tế ngoài xã hội có thể còn cao hơn nhiều do cuộc khảo sát được thực hiện theo hình thức tự khai báo, và nhiều người che giấu hành vi phạm pháp của mình.