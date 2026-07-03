Mỹ: Bắt tay 'thổi giá' trứng gà, 3 đại gia thực phẩm bị phạt hàng triệu USD

ANTD.VN - 3 doanh nghiệp tập đoàn sản xuất trứng gà bị cáo buộc bí mật thông đồng, thao túng thị trường để đẩy giá trứng lên mức cao kỷ lục nhằm trục lợi từ người tiêu dùng.

Giá trứng gà tăng do bị thao túng thổi giá

Bộ Tư pháp Mỹ cùng liên minh 17 bang vừa đạt được thỏa thuận dàn xếp dân sự trị giá 3,3 triệu USD với 3 tập đoàn sản xuất trứng gà lớn nhất nước này.

Các doanh nghiệp này bị cáo buộc đã bí mật thông đồng, thao túng thị trường để đẩy giá trứng lên mức cao kỷ lục.

Theo hồ sơ khởi kiện được đệ trình tại bang Iowa, 3 ông lớn trong ngành công nghiệp gia cầm gồm Cal-Maine Foods, Versova và Hickman’s Egg Ranch đã lập một thỏa thuận ngầm trong giai đoạn từ tháng 6-2022 đến tháng 3-2025.

Cơ quan điều tra vạch trần các công ty này đã chủ động phối hợp, đồng bộ hóa các mức giá chào thầu trước khi gửi tới Urner Barry Publications - đơn vị vận hành chỉ số định giá trứng then chốt tại Mỹ.

Hành vi gian lận này đã trực tiếp làm sai lệch chỉ số thị trường, buộc các siêu thị, nhà hàng và người tiêu dùng trên khắp nước Mỹ phải mua hàng tỷ quả trứng với mức giá bị "thổi" lên cao ngất ngưởng.

Bộ trưởng Tư pháp bang New York Letitia James tuyên bố: "Khi các tập đoàn quyền lực "đi đêm" với nhau để tăng giá, những gia đình lao động phải gánh chịu hậu quả. Các nhà sản xuất này đã thao túng thị trường để vắt kiệt lợi nhuận từ ví tiền của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ".

Vào tháng 3-2025, giá trứng gà tại Mỹ đã chạm mốc kỷ lục trong lịch sử, khoảng 6,23 USD/khay 12 quả.

Thời điểm đó, các doanh nghiệp đều đổ lỗi cho dịch cúm gia cầm bùng phát buộc nông dân phải tiêu hủy hàng triệu con gà đẻ. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy các tập đoàn đã lợi dụng vị thế độc quyền nhóm và thiên tai để găm hàng, làm giá.

Ngay sau khi nhận được lệnh điều tra và yêu cầu niêm phong tài liệu từ Bộ Tư pháp vào tháng 3-2025, giá trứng trên thị trường lập tức quay đầu giảm mạnh, tụt xuống dưới mức 2,2 USD/khay vào tháng 5-2026.

Dù chấp nhận ký vào thỏa thuận dàn xếp để khép lại vụ kiện, cả 3 công ty đều không thừa nhận bất kỳ hành vi sai phạm nào. Bên cạnh số tiền phạt, các tập đoàn này còn phải nộp phạt bằng hiện vật lên tới 53 triệu quả trứng gà để phân phối cho các tổ chức từ thiện.

Tập đoàn Cal-Maine Foods phải nộp phạt 1,5 triệu USD và quyên góp 30 triệu quả trứng. Tập đoàn Hickman’s nộp phạt 1 triệu USD và 3,25 triệu quả trứng. Tập đoàn Versova phải nộp phạt 800.000 USD và 20 triệu quả trứng.

Bên cạnh án phạt tài chính và hiện vật, Bộ Tư pháp Mỹ cũng áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm ngặt, buộc các công ty này phải xây dựng chương trình tuân thủ luật chống độc quyền, đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi trao đổi thông tin chiến lược giá với các đối thủ cạnh tranh.