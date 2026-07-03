Trước thềm hội nghị Thượng đỉnh, ông Trump chỉ trích NATO 'nực cười' và dọa cắt giảm viện trợ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, việc Mỹ tiếp tục duy trì mức ủng hộ hiện tại cho Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là điều "nực cười".

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Những chỉ trích trực diện này diễn ra chưa đầy một tuần trước khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO chính thức khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy liên minh quân sự này vào một cuộc khủng hoảng mới.

Tổng thống Mỹ khẳng định mối quan hệ hiện tại giữa Washington và các đồng minh châu Âu là phiến diện và không có sự có qua có lại.

Tổng thống Donald Trump ngày 2-7 viết trên nền tảng mạng xã hội Truth: "Họ đã không ở bên chúng ta! Mối quan hệ của Washington với NATO hoàn toàn không có tính đôi bên cùng có lợi".

Bài đăng của ông Trump đi kèm một biểu đồ thống kê chi tiết về ngân sách quốc phòng của khối cho thấy đầu tư quân sự của Mỹ đang vượt trội áp đảo so với mức đóng góp nhỏ giọt của một vài quốc gia thành viên khác được liệt kê.

Sự bất bình của người đứng đầu Nhà Trắng nhắm vào các đồng minh châu Âu đã âm ỉ từ lâu, đặc biệt là sau khi các nước này phản ứng tiêu cực trước chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Nhiều quốc gia châu Âu đã ra lệnh hạn chế hoặc cấm quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ, khiến Washington gặp nhiều bất lợi về mặt hậu cần.

Tuyên bố của ông Trump đang phủ bóng đen lên Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 8-7 tại Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của 32 quốc gia thành viên.

Nếu Mỹ thực sự hiện thực hóa lời đe dọa rút lui hoặc giảm sâu sự hiện diện quân sự, NATO đứng trước nguy cơ bị suy giảm lá chắn hạt nhân chiến lược và buộc phải tái cấu trúc toàn diện để tự sinh tự tồn.