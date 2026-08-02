Vụ bắt cóc và giết hại 2 công dân Nga gây chấn động dư luận Thái Lan

ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến vụ bắt cóc và giết hại 2 công dân Nga và một gia đình 3 người địa phương.

Hai nghi phạm Thana ‘Pong’ Koedthong và Thongchai ‘Thong’ Srinil trong vụ giết hại 2 công dân Nga, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 31-7. Ảnh: NATION THAILAND

Hai công dân Nga gồm Diana Nazimova, 22 tuổi, và em trai Roman, 17 tuổi, đã chuyển đến Thái Lan cùng mẹ cách đây vài năm và sống ở khu vực Huai Yai, phía đông nam Pattaya.

Theo cảnh sát, hai chị em người Nga này rời nhà trên một chiếc xe máy Honda ADV 150 thuê trước bình minh ngày 26-7. Ngay sau đó, Diana nhắn tin cho mẹ nói rằng có người đang theo dõi họ, trước khi mất liên lạc.

Theo truyền thông địa phương, đoạn video được camera an ninh ghi lại cho thấy họ nói chuyện với một người đi xe máy khác không xa nhà trước khi mất tích. Chiếc xe của họ được tìm thấy 3 ngày sau đó, bị tháo rời và chôn trong khu rừng gần một nghĩa trang bỏ hoang.

Cảnh sát xác định 2 người đàn ông - Thana ‘Pong’ Koedthong, 43 tuổi, và Thongchai ‘Thong’ Srinil, 39 tuổi - là những nghi phạm chính trong vụ án. Hai nghi phạm này bị bắt giữ gần biên giới Thái Lan với Campuchia vào ngày 31-7 sau cuộc truy lùng kéo dài 5 ngày.

Trong quá trình thẩm vấn, các nghi phạm đã thú nhận giết hại Diana Nazimova và Roman, và dẫn các nhà điều tra đến một ngôi mộ nông trong khu rừng ở Huai Yai. Cảnh sát đã tìm thấy 2 thi thể được cho là của Diana và Roman. Công tác khám nghiệm pháp y vẫn đang được tiến hành.

Các nghi phạm được cho là đã giả danh cảnh sát đang thực hiện kiểm tra thường lệ để chặn 2 chị em trên đường. Sau đó, chúng còng tay người em trai và dùng súng đe dọa, ép 2 công dân Nga đi cùng chúng đến một khu rừng. Cảnh sát cho rằng động cơ có thể là cướp tài sản, vì những kẻ giết người đã lấy đi tài sản của họ, bao gồm cả xe máy.

Một trong các nghi phạm, Thong, cũng thú nhận có liên quan đến vụ bắt cóc và giết hại một gia đình địa phương mất tích khoảng 2 tháng trước. Cảnh sát đã khám xét địa điểm thứ hai nằm cách đó chỉ vài km và tìm thấy thêm 3 thi thể.

Pong và Thong hiện đang bị buộc tội giết người, cướp tài sản, vi phạm luật vũ khí và giả mạo cảnh sát. Hai nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án mạng thứ hai. Cơ quan quản lý trại giam Thái Lan xác nhận rằng Pong mới ra tù ngày 5-6 sau khi thụ án 7 năm 7 tháng tù về tội âm mưu giết người, vi phạm luật vũ khí và ma túy.

Vụ việc đã khiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chính thức xin lỗi Nga. Ông nói rằng các vụ giết người đã làm tổn hại hình ảnh của đất nước và làm lung lay niềm tin của công chúng vào ngành du lịch của nước này. Ông cũng cam kết sẽ thực hiện “các biện pháp khẩn cấp "để đảm bảo rằng những tội ác tương tự “không bao giờ” xảy ra nữa.

Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cho biết đang theo dõi sát sao cuộc điều tra và hy vọng những kẻ thủ ác sẽ phải đối mặt với công lý. Đại sứ quán cho biết thêm Moscow không có khiếu nại gì đối với chính quyền Thái Lan nhưng khẳng định rằng hành động hiệu quả của lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan sẽ “có tầm quan trọng then chốt” trong vụ án này.