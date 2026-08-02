Liên hợp quốc diễn tập gìn giữ hòa bình đa phương tại Indonesia

ANTD.VN - Indonesia đã tổ chức diễn tập đa phương quy mô lớn nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc.

Ảnh: NHK

Khoảng 1.000 người từ 22 quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Á, tham gia sự kiện tại Trung tâm Huấn luyện Gìn giữ Hòa bình Indonesia ở tỉnh Tây Java. Cuộc diễn tập do Mỹ đồng bảo trợ.

Trong khuôn khổ diễn tập có một bài giảng tập trung vào tầm quan trọng của các thành viên nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình.

Bà Matsuzawa Tomoko, giảng viên kiêm chuyên gia PKO của Liên hợp quốc, cho biết nữ giới được kỳ vọng tham gia nhiều hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình. Theo bà, thành viên nữ thường dễ tạo dựng lòng tin với người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, qua đó giúp nhiệm vụ bảo vệ dân thường hiệu quả hơn.

Nữ quân nhân Indonesia Michelle Anggreani nói: “Tôi thấy rất thú vị, vì đây là nội dung hoàn toàn mới đối với tôi. Chúng tôi học cách giao tiếp với người dân và giúp người dân cảm thấy an toàn”.

Các bài thực hành mô phỏng cách tiếp cận cộng đồng địa phương tại những khu vực tranh chấp. Trong một bài thực hành, thành viên lực lượng đến các ngôi làng nơi căng thẳng leo thang do xung đột, để bảo đảm an toàn và tạo dựng lòng tin với người dân.

Giảng viên Matsuzawa cho rằng các quốc gia châu Á giữ vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động gìn giữ hòa bình trong tương lai, bởi hoạt động này ngày càng phức tạp hơn.