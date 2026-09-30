VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, nhà đầu tư “bắt đáy” hơn 97 triệu cổ phiếu Novaland

ANTD.VN - Dù vẫn chốt phiên trong sắc đỏ, song cổ phiếu NVL của Novaland đã có tín hiệu khởi sắc hơn khi lực mua bắt đáy đã “quét” gần 97 triệu đơn vị đặt bán.

Trái với kỳ vọng nâng hạng, thị trường chứng khoán đã liên tiếp giảm điểm từ đầu tuần. Phiên hôm nay, thị trường vẫn chưa cải thiện, dù có lúc VN-Index nỗ lực vượt tham chiếu nhưng vẫn phải kết phiên trong sắc đỏ.

Diễn biến tiêu cực lan rộng ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, dù biên độ không quá lớn. PNJ hôm nay tiếp diễn biên giảm sàn thứ ba liên tiếp, chốt phiên tại 26.600 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, sàn HOSE còn có TSC, TNI, TCR, HID, TNT giảm hết biên độ.

Tâm điểm là cổ phiếu Novaland (NVL). Dù sức mua chưa đủ kéo cổ phiếu lên trên tham chiếu, song mức giảm 0,5% trong phiên hôm nay đã dứt chuỗi giảm sàn 2 phiên liên tiếp trước đó. Đáng chú ý nhất là thanh khoản, NVL đã khớp lệnh tới hơn 97 triệu đơn vị, trị giá 962 tỷ đồng.

Chứng khoán liên tục giảm điểm sau khi nâng hạng

Trên sàn HOSE hôm nay có 187 mã giảm, 129 mã tăng. VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%) xuống 1.768,62 điểm. Riêng nhóm VN30 có 17 mã giảm, 10 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Về mức độ ảnh hưởng, VIC, VHM, GAS, BSR và STB là những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng hơn 9 điểm của chỉ số.

Sàn HNX diễn biến tích cực hơn với 61 mã giảm, 55 mã tăng. HNX-Index tăng 1,73 điểm (+0,64%) lên 271,64 điểm.

UPCoM-Index tăng 0,81 điểm (+0,65%) lên 126,31 điểm. Trên sàn có 92 mã giảm, 133 mã tăng.

Thanh khoản phiên hôm nay cải thiện hơn một chút so với phiên hôm qua, với tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt gần 17.000 tỷ đồng, tương ứng 714 triệu đơn vị. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 900 tỷ đồng, trong đó, riêng sàn HOSE bị bán ròng hơn 888 tỷ đồng. VHM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị bán ròng gần 327 tỷ đồng.