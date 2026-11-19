ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác thành phố đã kiểm tra, khảo sát dự án Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh và Bắc Thăng Long Urban City…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đoàn công tác tham quan căn hộ mẫu tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (Ảnh: Viết Thành)

Sáng 19-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố đã kiểm tra, khảo sát thực địa tại một số dự án, gồm: Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc); Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh); Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng…

Qua kiểm tra, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung đã hoàn thiện căn hộ mẫu ngay tại công trình; gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chính thức bàn giao căn hộ cho người dân vào tháng 12-2026.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, liên danh chủ đầu tư sẽ thực hiện bố trí khoảng 100 căn hộ tạm cư cho cư dân lấy từ quỹ nhà cho thuê của dự án, góp phần phục vụ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập triển khai dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng. Ngoài ra, liên danh chủ đầu tư cũng đã thực hiện bố trí ngay cho 8 hộ gia đình thuộc diện tái định cư được mua nhà ở xã hội không thông qua bốc thăm tại dự án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh (Ảnh: Viết Thành)

Tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, tính đến giữa tháng 11-2026, tổng diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn dự án đạt khoảng 284,33ha, tương đương 60% tổng diện tích thu hồi. Cụ thể, địa bàn xã Thiên Lộc đạt tỷ lệ 66,9% (197,48ha) và xã Phúc Thịnh đạt 48,5% (86,85ha).

Dự kiến, ngay trong tháng 11-2026, liên danh nhà đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chi trả GPMB thêm khoảng 85ha, nâng tổng diện tích hoàn thành lên khoảng 369ha (đạt 77,87%). Theo lộ trình dự kiến, hạng mục công trình khởi công đợt đầu sẽ hoàn thành vào năm 2028, còn phần hạ tầng kỹ thuật toàn khu đô thị sẽ triển khai cuốn chiếu theo tiến độ giao đất từ năm 2027.

Tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh, hiện xã đã hoàn thành GPMB đối với 2.172/2.206 hộ, diện tích 354,7/373,4ha, đạt 98,5% số hộ và 95% diện tích; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 2.424,1 tỷ đồng. UBND thành phố Hà Nội đã quyết định giao 319,4ha đất đã hoàn thành GPMB cho chủ đầu tư để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Chỉ đạo khi thị sát trực tiếp tại các dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan chức năng thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư xây dựng các dự án; rà soát ưu tiên đồng bộ hạ tầng xã hội, như các cơ sở giáo dục, y tế nhằm bảo đảm các nhu cầu thiết yếu cho người dân. Đồng chí cũng lưu ý địa phương về phương án bảo đảm sinh kế, công ăn việc làm cho người dân tái định cư tại các dự án.

Với những vướng mắc vượt thẩm quyền, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.