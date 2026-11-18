ANTD.VN - Tỷ lệ người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp không được thấp hơn mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định mới của Chính phủ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định mới, việc xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng và yêu cầu đặc thù của từng đơn vị.

Đáng chú ý, Chính phủ quy định việc xác định số lượng người làm việc phải phù hợp với mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tỷ lệ số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập không thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 406/2026/NĐ-CP cũng phân định thẩm quyền giao, điều chỉnh số lượng người làm việc theo mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư, người đứng đầu đơn vị được quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo kế hoạch và các điều kiện quy định.

Việc quyết định phải bảo đảm mức độ tự chủ tài chính của đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng nguồn lực để thực hiện.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, việc giao, điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý theo phân cấp.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền căn cứ kế hoạch số lượng người làm việc giai đoạn 5 năm đã được phê duyệt, tình hình thực tế và các quy định liên quan để quyết định giao số lượng người làm việc hằng năm.

Nghị định cũng quy định các trường hợp được điều chỉnh biên chế viên chức, gồm thay đổi một trong những căn cứ xác định số lượng người làm việc; đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập, tổ chức lại, giải thể; hoặc chuyển giao theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Về thẩm quyền giao biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch, sau khi báo cáo Thủ tướng. Người đứng đầu bộ giao hoặc phân cấp giao biên chế cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/10.

Ở địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định biên chế viên chức cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh và tổng biên chế của từng cấp xã.

Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, UBND cấp tỉnh và cấp xã quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, bảo đảm tỷ lệ theo mức độ tự chủ tài chính.