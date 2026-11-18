ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, ngày 13/11, Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với hoạt động vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang Liệt sĩ cho 7 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đã nghỉ học, bỏ học trên địa bàn.

Chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục

Thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng trong lứa tuổi thanh thiếu niên có nhiều diễn biến phức tạp. Điển hình là ngày 9/10/2026, 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, cãi chửi, dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau tại đường liên thôn Phú Mỹ, xã Phú Xuyên gây mất an ninh, trật tự. Qua xác minh ban đầu, 15 học sinh có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với hoạt động vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang Liệt sĩ cho 7 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đã nghỉ học, bỏ học trên địa bàn.

Vì vậy Công an xã Phú Xuyên đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Trong đó, chú trọng quan tâm, hỗ trợ các trường hợp thanh thiếu niên đã nghỉ học, bỏ học, giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tránh bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh và tình hình sinh hoạt của các em; đồng thời phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến lứa tuổi chưa thành niên. Nội dung tập trung vào các hành vi vi phạm thường gặp như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông; những nguy cơ khi sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát hoặc tham gia các hội nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Thông qua hình thức trao đổi gần gũi, dễ hiểu, cán bộ Công an xã đã phân tích những hậu quả, hệ lụy của hành vi vi phạm pháp luật đối với bản thân, gia đình và xã hội; giúp các em nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Đồng thời, động viên các em tích cực rèn luyện đạo đức, lựa chọn lối sống lành mạnh, chủ động học tập, học nghề phù hợp, tránh xa tệ nạn xã hội và không để các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ.

Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Đáng chú ý, sau buổi tuyên truyền, các em đã tham gia quét dọn, vệ sinh khuôn viên, chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn. Hoạt động trải nghiệm này giúp các em hiểu rằng ở lứa tuổi tương đồng với mình, các thế hệ cha anh đi trước đã phải cầm súng ra chiến trường và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để đổi lấy hòa bình, độc lập hôm nay. Vì vậy được sống trong hòa bình, các em phải biết trân trọng, rời xa thói hư tật xấu và không vi phạm pháp luật, học tập, lao động để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Sau buổi tuyên truyền, 7 thanh thiếu niên đã tham gia quét dọn, vệ sinh khuôn viên, chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn

Đối với những thanh thiếu niên đang trong độ tuổi hình thành nhân cách, việc trực tiếp tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa không nhỏ. Đây cũng là dịp để các em hiểu thêm về truyền thống cách mạng của quê hương, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hình thành thái độ trân trọng đối với những giá trị tốt đẹp được các thế hệ đi trước gìn giữ và vun đắp.

Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với hoạt động vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang Liệt sĩ cho thấy cách làm linh hoạt của Công an xã Phú Xuyên trong công tác giáo dục thanh thiếu niên. Nếu nội dung tuyên truyền giúp các em nhận biết hành vi đúng, sai và những quy định cần tuân thủ thì hoạt động thực tế tạo điều kiện để các em rèn luyện ý thức, trách nhiệm thông qua những việc làm cụ thể. Qua đó, góp phần chuyển những kiến thức được tiếp nhận thành nhận thức và hành động trong cuộc sống.

Thời gian tới, Công an xã Phú Xuyên tiếp tục phối hợp với gia đình, nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng nắm bắt tình hình, tâm tư, hoàn cảnh của thanh thiếu niên, nhất là những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đồng thời, quan tâm định hướng học tập, học nghề, tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và phong trào tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.