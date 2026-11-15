Xác định biên chế công chức phải phù hợp với vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính

ANTD.VN - Theo Nghị định mới của Chính phủ, có 4 căn cứ quan trọng để xác định biên chế công chức tại các bộ ngành, địa phương…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị định số 405/2026/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Nghị định này áp dụng đối với: các Bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố; Các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã… và các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc.

Theo đó, Nghị định mới của Chính phủ yêu cầu xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm; bố trí, sử dụng biên chế công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính trong tổng biên chế công chức đã được cơ quan có thẩm quyền giao; bảo đảm sử dụng đúng, hiệu quả biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao; xây dựng kế hoạch và giao biên chế công chức giai đoạn 5 năm và hằng năm.

Các căn cứ xác định biên chế công chức gồm:

Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính.

Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc.

Thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao.

Đối với cơ quan, tổ chức hành chính còn phải căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao thẩm quyền ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm (không bao gồm biên chế công chức của cơ quan đại diện) đối với từng Bộ trước ngày 01 tháng 10 năm trước liền kề năm kế hoạch sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.